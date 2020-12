🕮 Lecții de învățat 🕮 Spiritualitate și credință

Părintele profesor Theodor Damian este unul dintre românii care nu uită o clipă de locul în care s-au născut. S-a stabilit în SUA în 1988 și de atunci n-a obosit să promoveze credința și tradiția românească. Institutul Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă cu parohia ortodoxă română „Sf. Ap. Petru și Pavel”, Astoria, New York, Cenaclul literar „Mihai Eminescu”, revista bilingvă, română/engleză: „Lumină lină/Gracious Light”, stau mărturie în acest sens. La Domnia sa am apelat atunci când am obținut prima viză de intrare în SUA. N-a ezitat să mă ajute, așa cum a procedat cu mulți alți oameni de cultură din România.

Iubește Maramureșul, despre care vorbește la New York, la cenaclul literar „Mihai Eminescu”, la biserica unde slujește, la universitatea unde are cursuri. A cunoscut lumea, dar n-a uitat că pentru el pământul făgă­du­inței tot România se cheamă. Iar revista „Lumină lină” rămâne vocea scrisă a acestei puternice oaze de spiritualitate românească pe pământ american, pledând în favoarea păstrării tradiției românești și a valorilor creștine din Carpați.

Același lucru face și Institutul Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă, al cărui obiectiv principal îl constituie unitatea și solidaritatea românilor din diaspora, mai buna lor integrare, consolidarea conștiinței și identității naționale și culturale, într-o lume globalizată.

Lecții de învățat!