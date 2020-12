Educaţia continuă chiar şi în cătunele neracordate la electricitate

Şcoala Primară din cătunul Cornăţea este una din structurile Liceului Tehnologic Poienile de sub Munte. În cătunul neracordat încă la reţeaua de electricitate, clădirea în care funcţionează şcoala este singura care are curent electric datorită panourilor fotovoltaice cu care a fost dotată.

Cei şase elevi care frecventează şcoala sunt în clase diferite din ciclul primar (câte unul în clasa pregătitoare şi în clasa a treia, respectiv câte doi în clasa întâi şi în a patra). ”În condiţiile suspendării activităţilor educaţionale de tip „faţă în faţă” şi în lipsa semnalului pentru telefonie mobilă în zonă, învăţătoarea merge de două ori pe săptămână să-şi întâlnească elevii, să le distribuie fişe de lucru, să discute cu ei, să-i îndrume şi să-i asigure că, prin participarea la educaţie, pot să-şi împlinească vi­sul de reuşită în viaţă. Recent, elevii s-au întâlnit nu doar cu învăţătoarea lor, ci şi cu directorul Liceului Tehnologic Poienile de sub Munte, cu inspectorul şcolar responsabil de zonă şi cu inspectorul şcolar general. Educaţia continuă”, transmite Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş.