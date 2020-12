Primul român condamnat la închisoare cu executare din cauza COVID-19

Matei Strugurel, în vârstă de 36 ani, este primul român care a primit o sentinţă cu închisoare pentru infracţiunea de zădărnicire a combaterii bolilor.

Pe 10 decembrie, Matei Strugurel a fost condamnat la un an de închisoare cu executare pentru zădărnicirea combaterii bolilor de către Judecătoria Buzău.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, bărbatului i-a fost interzisă exercitarea drepturilor de a fi ales în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei sau considerarea ca executată a pedepsei principale cu închisoarea.

De asemenea, bărbatul este obligat la plata a 550 lei cheltuieli de judecată. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs.

În luna aprilie a acestui an, Matei Strugurel a fugit din spital unde a fost internat după ce a prezentat tuse puternică. Testul pentru COVID-9 a ieşit negativ, dar medicii l-au diagnosticat cu TBC şi au hotărât să-l ţină sub supraveghere. Bărbatul a fugit însă din spital de frică să nu ia Covid-19.