Vocea MERITO

S-a mai dus o generație din trupa de teatru „Masca”. Un spectacol nu așa cum l-am fi dorit, ci așa cum s-a putut în aceste timpuri. Există o vorbă din bătrâni „Fă Rai din ce ai!”. Așa am făcut noi. Un spectacol în condițiile date, pe Zoom, fără mirosul scenei, fără forfota din culise, fără șușotelile din spatele cortinei când priveam discret cine e în sală, fără atât de multe. Da, nu am avut toate acestea, dar am avut preț de 100 de minute în fața noastră prieteni, frați, părinți, profesori și am încercat să transmitem emoția din sufletul nostru. Am găsit resurse să ne reinventăm, soluții pentru replici în online (o preselecție live în trupa de teatru, o emisiune de știri TV etc.), chiar și un reporter pe teren (minunat Denis Bărbos), am primit și mască în online, livrată live, la domiciliu. Am și râs, dar am și plâns, am avut un strop de muzică și un sac de emoții. Dar, am profitat din plin de acest timp și, cu siguranță, nu vom uita primul nostru spectacol virtual #FLASHBACK. Și, da, fiecare generație care pleacă ia ceva din sufletul meu, dar așa este frumos, firesc și uman… Acest spectacol a făcut parte din proiectul „Teatrul – o provocare virtuală”, care s-a derulat timp de patru săptămâni, în online, coordonat de Călin Biriș, Narada și Merito. Adolescenții au avut parte de cursuri despre cum să-și gestioneze emoțiile, cum să facă o prezentare în mediul virtual și cum să-și folosească vocea. (Tatiana Cauni, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare – profesor MERITO 2019)