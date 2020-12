Fotbalul băimărean din ultimii 7 ani s-a identificat cu Dorin Toma, tehnician care s-a aflat atât la cârma lui FC Municipal, cât şi a CS Minaur. Doar că cele mai bune performanţe au fost realizate cu defuncta FCM Baia Mare, echipă pe care a propulsat-o pe prima poziţie în Liga 2 şi a jucat o optime de finală împotriva Stelei, băimărenii fiind eliminaţi la acea vreme în urma loviturilor de departajare. A fost implicat şi în proiectul Clubului Sportiv Minaur, însă la acest club performanţele nu au fost aşa cum şi-ar fi dorit, pierzând o promovare la penalty-uri, obiectiv irosit şi datorită unor lupte interne provocate de vechea conducere.

Au urmat schimbări masive atât în conducerea clubului, dar mai ales în rândul jucătorilor şi Minaur a plecat la drum iarăşi cu gânduri măreţe. Obiectivul stabilit de că­tre noua conducere pentru antrenorul Dorin Toma a fost acelaşi, accederea în eşalonul secund, obligatoriu fiind clasarea între primele două echipe ale seriei. Dorin Toma s-a aflat în grafic, doar că o parte a conducerii galben-albastre a considerat cu totul altceva şi a decis schimbarea lui cu Vasile Miriuţă. Tehnicianul care s-a aflat în fruntea fotbalului băimărean timp de şapte sezoane şi-a reziliat în aceste zile contractul cu CS Minaur şi ne-a oferit un interviu cu privire la această despărţire după 7 ani dedicaţi culorilor galben-albastre.

Reporter: Dorin Toma, în aceste zile ţi-ai reziliat contractul cu CS Minaur. Care au fost motivele acestei despărţiri?

Dorin Toma: Am reziliat contractul cu CS Minaur pe cale amiabilă, deoarece nu mai aveam linişte pentru a face performanţă. Principiile mele profesionale nu corespundeau cu strategia unuia dintre conducători (şedinţe cu jucătorii fără prezenţa staffului tehnic, semnarea de contracte cu jucători fără acordul antrenorului, spunându-mi că de acum ei aduc jucătorii şi eu să-i antrenez), aceste lucruri ducând la demiterea mea.

R: Ce obiectiv ţi-a fost impus la început de sezon?

D.T.: Obiectivul a fost clasarea între primele 2 echipe care duce la barajul pentru promovare, chiar având şi un „gentle­man agreement” cu unul dintre conducători, în cazul în care nu îndeplinesc obiectivul la sfârşitul turului să reziliez contractul fără nicio pretenţie financiară.

R: Echipa era totuşi în grafic, în condiţiile în care lotul a fost construit în decurs de trei săptămâni, cu 17 jucători transferaţi.

D.T.: Rezultatele au fost peste aşteptări, în situaţia în care în vară am fost presaţi de timp, având o perioadă foarte scurtă de a transfera jucători şi de a-i aduce la un nivel optim de pregătire, atât din punct de vedere al omogenizării, cât şi fi­zic. Am început sezonul cu patru victorii, după care au intervenit cazurile de Covid-19 şi o pauză de două săptămâni, în care toată echipa s-a aflat în carantină şi izolare. Chiar şi aşa am revenit cu o victorie acasă împotriva Gloriei Bistriţa şi un rezultat pozitiv pe terenul liderului, după care a intervenit oboseala, jucând 5 meciuri în 14 zile.

R: Ce ar mai trebui ajustat la nivelul lotului pentru realizarea obiectivului, în speţă promovarea în Liga 2?

D.T.: Dacă rămâneam în continuare antrenorul echipei ştiam ce lipsuri aveam, dar aşa noua conducere tehnică va găsi soluţiile necesare pentru a promova.

R: Ai antrenat atât FC Municipal, cât şi CS Minaur. Dacă ai putea să faci o radiografie a celor 7 ani petrecuţi sub culorile galben-albastre?

D.T.: În primul rând vreau să mulţumesc ce­lor care au avut încredere în mine şi mi-au dat posibilitatea de a antrena această echipă (Cătălin Cherecheş, Cristi Balaj, Cosmin Filip, Radu Ţolaş, Adrian Şuta şi Iustin Balaj, cât şi tuturor colaboratorilor mei din staff). Mă bucur că în cei 7 ani petrecuţi sub culorile galben-albastre (3,5 ani la FC Municipal şi tot atâta la CS Minaur) am reuşit să-mi îndeplinesc obiectivele, în această vară fiind demis după jocul tur de baraj cu Recea, câştigat de către echipa mea. La retur, noua conducere tehnică nu a îndeplinit criteriile regulamentare pentru a conduce echipa, iar din respect pentru club, suporteri şi unii jucători am stat eu pe bancă. În perioada petrecută la cele două echipe, mă bucur că am reuşit să aduc echipe de Liga 1 (Steaua şi Voluntari), prilej cu care am văzut cât de iubit este fotbalul în Baia Mare. În acelaşi timp, am crescut şi format fotbalişti care au ajuns să facă pasul în Liga 1 (Şerban la Steaua, Balaure la Astra, Sârbu la CFR şi lista ar putea continua), lucruri care nu pot decât să mă bucure.

R: Ce planuri de viitor are Dorin Toma?

D.T.: De 8 ani antrenez fără întrerupere, iar următoarea perioadă vreau să mi-o dedic familiei, după care bineînţeles că îmi doresc să antrenez din nou, de acest lucru ocupându-se impresarul meu.

R: Fiind final de an, unul atipic de altfel, am dori să transmiţi un mesaj iubitorilor de fotbal.

D.T.: Suporterilor băimăreni le doresc ca în noul an să aibă posibilitatea de a vedea meciurile echipei locale din tribune şi într-o ligă superioară.