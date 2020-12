Echipa ”Eco Girls”, printre câştigătorii concursului ”Viitorul pe placul tău”

Echipa maramureşeană ”Eco Girls” de la Colegiul Naţional ”Vasile Lucaciu” din Baia Mare se numără printre câştigătorii concursului ”Viitorul pe placul tău”, organizat de Romanian Science Festival (RSF), primul festival naţional de ştiinţe din România. Elevele din echipa ”Eco Girls” nu au fost, însă, singurele reprezentante ale Maramureşului de pe podiumul acestei competiţii naţionale, Raul Ghişa, absolvent al Colegiului Naţional ”Vasile Lucaciu” din Baia Mare, acum masterand în Inteligenţă Artificială şi Robotică la University of Nottingham, Regatul Unit, a fost mentorul echipei situate pe locul I.

Concursul ”Viitorul pe placul tău” s-a încheiat duminică, 13 decembrie, prin anunţarea celor trei echipe câştigătoare. ”Pe podium a urcat şi una din echipele maramureşene. Este vorba despre ”Eco Girls”, de la Colegiul Naţional ”Vasile Lucaciu” din Baia Mare, care s-au clasat pe locul al treilea. Cealaltă echipă băimăreană de la acelaşi liceu nu a prins însă podiumul. Totuşi, ”Eco Girls” nu au fost singurii maramureşeni de pe podium – Raul Ghişa, absolvent al Colegiului Naţional ”Vasile Lucaciu” Baia Mare, în prezent masterand în Inteligenţă Artificială şi Robotică la University of Nottingham, a fost mentorul echipei de pe locul I”, a punctat Cristi Ignat, coordonatorul concursului. Elevele din echipa ”Eco Girls” – Tomoiagă Ileana-Măricuţa, Farcaş Gabriela Florentina, Mărieş Iulia Daliana – împreună cu mentorul Paula Gherghinescu, doctorandă în Astrofizică la University of Surrey, au propus un concept de casă ecologică a cărei construcţie implică tehnici moderne precum printarea 3D şi folosirea materialelor sustenabile. De asemenea, acestea au efectuat o analiză a efectelor economice şi sociale pe care un complex format din astfel de case l-ar produce în decursul mai multor ani. ”Pentru efortul lor, fetele au primit şi premiul pentru ”Cea mai perseverentă echipă” din concurs. Prin urmare, vor primi echipamente IT pentru şcoala online în valoare de 2.000 de lei, un voucher Cărtureşti în valoare de 100 de lei pentru fiecare participant şi un pachet RSF care să le aducă aminte de această experienţă”, a adăugat Cristi Ignat, coordonatorul concursului. Premiile au fost oferite cu ajutorul sponsorilor Ştiinţescu Timişoara, Fundaţia Eta-2U şi Fundaţia Haţegan.