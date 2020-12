Lecția de conviețuire! Comunele Săcălășeni, Coaș și Remetea Chioarului

România în general și Maramureșul în particular nu sunt învățate cu proiecte făcute în colaborare între primării vecine. Exemplele pot fi numărate pe degete, dar au rezultate miraculoase! Impresionante chiar.

Amintim câteva din trecutul destul de recent al Maramureșului, care au făcut diferența. În primul rând, drumul de trecere din Țara Lăpușului către Valea Izei, făcut între comunele Groșii Țibleșului și Botiza. La fel, drumul de trecere dintre Valea Izei și Valea Vișeului, făcut între Strâmtura și Petrova. Dar probabil cel mai util, în aceste vremuri, cu lucrările la Drumul Nordului, a fost drumul de centură a Codrului, între Asuaj, Băița de sub Codru și Băsești, legat și de drumurile de la depozitul ecologic de la Sârbi făcute de comuna Fărcașa!

Și exemplele pot continua. Cel mai recent este la doi pași de Baia Mare, unde comunele Săcălășeni, Coaș și Remetea Chioarului au început un drum paralel celui județean, de cealaltă parte a râului, parțial funcțional deja!

Apoi, spune Emilian Pop, primarul comunei Săcălășeni, „avem un proiect care ar fi mers de depus pe GAL, pe fonduri europene, ce se referă la a da în circulație coronamentul digului de protecție de pe lângă râul Lăpuș. Imaginați-vă ce potențial turistic, de la Recea prin Cătălina, pe la Săcălășeni spre Coaș și Remetea, să poți merge pe acel dig cu biciclete, chiar cu trafic ușor, plus piste de alergare sau doar ca loc de promenadă… Singura problemă nu e la primării, la determinarea noastră, cât la Apele Române care sunt destul de greu de urnit la așa ceva…” – spune edilul. Care ne dă însă altă veste bună… este aproape finalizat un drum de la Săcălășeni prin Remetea, pe la Săpâia, ce coboară în Finteuș și apoi la „Stejarul”, și iese în Drumul European E58! Aparent, comuna Remetea mai are de asfaltat cam un kilometru și acel drum devine realitate, mai ales în contextul lucrărilor din zonă la Drumul Nordului…