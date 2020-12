Azi şi mâine, mai puteţi participa în spaţiul virtual la Târgul Darurilor de Crăciun. Evenimentul este dedicat celor ce caută daruri cu dichis, create de artişti, meşteri şi producători locali. Născut în 2011 într-o comunitate mică, dar având alături creatori şi în egală măsură iubitori de frumos, evenimentul a crescut responsabil. Actuala ediţie s-a desfăşurat doar online pe pagina de facebook Târgul Darurilor de Crăciun. În cadrul evenimentului vă puteţi întâlni cu mărci autohtone: Zorele colorate, Poveşti din lemn, Prăvălie de Bucurie, Lip Iri, Credentul Ancuţei, Fain, Atelier Cer.Amica, Primitiv Foods, Mamvri România, Telewoodworks, precum şi cu artiştii reuniţi sub numele de Eveline Berevoets şi Rebeca Rafael.

Bijuterii inedite din… Sighetu Marmaţiei

În rândurile următoare vă propunem să faceţi cunoştinţă cu o mica parte din meşterii prezenţi la târg. Restul surprizelor le puteţi descoperi singuri. Sub umbrela super creativă Rebeca Rafael îi descoperiţi pe Rebeca şi Gabi, un cuplu din Sighetu Marmaţiei care creează bijuterii. Materialul care le este cel mai drag şi pe care îl folosesc cel mai des este lemnul. Oricum, nu ignoră nici alte materiale care le atrag atenţia acestea putând fi lână, pietre, sfoară, plexiglas, metal sau altele.

Poveşti din lemn

Dincolo de faptul că sunt nişte oameni minunaţi, Violeta şi Adrian sunt împreună Poveşti din lemn. Ei nu doar că însufleţesc lemnul în creaţiile lor, dar creează o poveste magică în fiecare obiect care iese din mâinile lor. ”Lemnul povesteşte cu noi, noi povestim cu lemnul şi din interacţiunea aceasta minunată se nasc poveştile pe care vi le oferim…mai rămâne doar să le apreciaţi şi să vă doriţi să «ţeseţi» propriile poveşti în jurul unei piese cu care rezonaţi…Apreciem mult piesele unicat aşa cum apreciem pe fiecare om în parte care se simte atras de munca noastră”, se precizează în prezentarea făcută Poveştilor din lemn pe pagina dedicată evenimentului.

Miere neprihănită

Cristina şi Mihai Negoţ s-au gândit să reinterpreteze mierea, să o prezinte altfel decât mierea clasică, unde ori eşti consumator, ori nu. Prin gustul produsului lor i-au câştigat şi pe cei cărora nu le place neapărat gustul mierii. Mierea lor poate fi întinsă pe pâine sau biscuiţi, sau de ce nu, poate fi mâncată direct din borcan cu linguriţă în orice moment al zilei. Acum mai bine de 6 ani, visând mereu la livezi, albinuţe, la produse sănătoase, gustoase, corecte, cu care să se poată mândri, au ales să părăsească haosul Bucureştiului şi si-au găsit acel loc numit acasă în Ţinutul Buzăului, în Pătârlagele. În prezent au în portofoliu 7 sortimente deosebite. Toate sortimentele sunt pe bază de miere – miere neprihănită, cum le place lor să o numească (fiind miere netratată termic, este exact cum ne-o dau albinele).

Tocătoare de ”viaţă lungă”

George Valentin are 34 de ani şi este artizan în lemn şi fondator Mamvri Romania. Locuieşte într-un mic sat din judeţul Mureş, însă cea mai mare parte a vieţii a trăit-o la oraş. ”Mi-am dorit o viaţă simplă şi mi-am dorit să lucrez cu propriile mâini. Am optat să lucrez cu lemnul şi am devenit foarte pasionat de tocătoare. M-au atras multe lucruri, dar în special veşnicia şi frumuseţea lor. Dacă sunt întreţinute corespunzător, aceste tocătoare vă pot servi o viaţă întreagă”, spune George Valentin.

Creaţii unice din lemn

Florin, omul din spatele Tele Woodworks este de profesie inginer multimedia, dar în urmă cu 10 ani a decis să îşi urmeze pasiunea pentru lemn. A început să asculte sufletul lemnului, din care au început să se nască obiecte unicat… boluri, cutii de bijuterii, tocătoare, platouri, tăviţe şi multe alte minunăţii. Obiecte utile, dar şi pur decorative, purtând în ele când fiorul tradiţiei, când îndrăzneala modernului.