2021 vine cu „surprize” pentru angajați, companii și PFA-uri

• Companiile pot acorda angajaţilor care desfășoară activitatea în regim de telemuncă suma de 400 lei / lună pentru acoperirea cheltuielilor cu utilitățile. Pentru aceste sume nu se datorează impozit pe venit, CAS şi CASS, iar cheltuiala este deductibilă pentru companie. Nu este nevoie de documente justificative de la angajat pentru a dovedi efectuarea acestor cheltuieli.

• PFA-urile vor răspunde, în cazul de litigii, și cu bunurile din patrimoniul persoanei fizice.

Până acum, Codul Fiscal menționa că doar persoanele care desfăşoară activități liberale (denumite și PFI sau CMI: medici, avocați, notari, experți contabili, arhitecți etc.) răspund cu bunurile persoanei fizice în cazul unei datorii fiscale. Această modificare are impact pentru aproximativ 400.000 de PFA-uri, iar riscul major este pentru PFA-urile a căror activitate reprezintă salarii mascate.

ANAF poate reclasifica activitatea unui PFA ca activitate salarială și va recalcula toate impozitele salariale.

• Folosirea mașinii de serviciu în scop personal nu se mai impozitează la salariații care sunt angajați în companii plătitoare de impozit pe venit sau impozit specific.

• Companiile pot calcula un provizion deductibil fiscal, în valoare de 100% din valoarea totală a facturii. Începând cu data de 1 ianuarie 2021 provizionul fiscal creşte de la 30% la 100% din valoarea facturii.

• Constituirea unui grup fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit. Companiile care au părțile sociale cel puțin 75% deținute de aceiași asociați, direct sau indirect, pot constitui un grup fiscal din punct de vederea al impozitului pe profit.

• Tichete cadou acordate către persoane fizice în cadrul unor campanii de marketing. Firma care acordă tichete cadou către persoanele fizice trebuie să completeze o situație cu numele și prenumele persoanelor fizice care au primit tichetele cadou, CNP-ul și valoare tichetelor cadou acordate.

• Declarația Unică se depune până în data de 25 mai 2021.

• Testarea epidemiologică și vaccinarea angajaților sunt cheltuieli deductibile și nu se impozitează angajatul.

• Până în 25 ianuarie 2021 se fac rambursări de TVA cu control ulterior.

• Din prima zi a anului viitor, plafonul valoric pentru livrarea de locuinţe cu cotă redusă (5%) către persoane fizice se exprimă în euro şi are valoarea de 140.000 euro (față de 450.000 lei cât era anterior). Astfel, se va aplica cota redusă de 5% pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 metri pătrați, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 140.000 euro, echivalent lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice.

• Tot din prima zi a anului se aplică reguli noi în privinţa tranzacţiilor cu Marea Britanie, perioada de tranziţie încheindu-se la 31 decembrie 2020.

• Din 1 ianuarie 2021 se aplică prevederile OUG 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, ordonanţă care prevede reduceri la impozitul pe venitul microîntreprinderilor, pe profit sau specific pentru firmele care au capital pozitiv şi în creştere.

• Pentru anul viitor a fost eliminată obligaţia de a depune raportări contabile semestriale pentru firmele cu cifra de afaceri mai mică de 1.000.000 euro, prin Legea 238/06.11.2020 care a modificat art. 28 din Legea contabilităţii.

Practic, Ministerul Finanțelor va putea stabili întocmirea şi depunerea la unităţile sale teritoriale a situaţiilor financiare sau a unor raportări contabile şi la alte perioade decât anul, în cadrul exerciţiului financiar, doar de către persoanele care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârşitul exerciţiului financiar precedent.

• Din 1 ianuarie 2021 impozitul pe clădirile/terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie. Legea nu aduce prevederi sau scutiri noi, nu lărgeşte sfera impozitului ci doar aduce clarificări.

• Tot din 1 ianuarie, suprafaţa utilizată în scop nerezidenţial se va stabili printr-o declaraţie pe propria răspundere şi nu va mai fi necesar acel raport de evaluare care se întocmea la fiecare 5 ani de un evaluator autorizat.