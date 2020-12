Parastas la un an de la trecerea la Domnul a părintelui Bot Ioan Călin

Duminică, 20 decembrie, s-a împlinit un an de când părintele Bot Ioan Călin a trecut la cele veşnice. În memoria sa, la finalul Sfintei Liturghii, a fost oficiată rugăciunea Parastasului în parohia Copalnic-Mănăştur de către Preasfinţitul Vasile Bizău, împreună cu părintele protopop Mihnea Gheorghe şi părintele Grigore Câmpean din Eparhia de Cluj-Gherla.

„Astăzi am venit în mijlocul dumneavoastră pentru a ne ruga împreună şi a face rugăciunea de pomenire pentru răposatul părintele nostru Bot Ioan Călin. S-a scurs un an de când a trecut la cele veşnice şi astăzi, cu siguranţă, colindă în ceata celor drepţi. Sperăm, împreună cu îngerii şi cu corul sfinţilor, să colinde şi împreună cu noi în această duminică, bucuria venirii naşterii lui Hristos, bucuria de a fi cu Dumnezeu. Rugăciunile de astăzi sunt pentru el, ne ajută să-l încredinţăm iubirii materne a lui Dumnezeu, dar ele au şi rolul să ne amintească nouă de cei dragi care au părăsit lumea aceasta, dar au trecut la Dumnezeu”, a punctat Preasfinţitul Vasile Bizău. Părintele Bot a fost paroh de Botiza şi a decedat în urma unei boli necruţătoare, la vârsta de 37 de ani, lăsând în urmă doi copilaşi, de 2 şi 9 ani.