🕮 Lecții de învățat 🕮 Crăciunul – bucuria deplină a vieţii

Crăciunul este una dintre cele mai mari sărbători. Aşteptat, cu aceeaşi emoţie, de 2000 de ani. Se poate spune că Naşterea Mântuitorului este bucuria deplină a vieţii. Pe care n-o putem ţine doar pentru noi. Am petrecut o perioadă dificilă, în care ne-am pregătit sufletul pentru magia sărbătorilor, îndreptându-ne gândul spre familie şi spre toţi cei dragi. Și așteptând cu încredere ziua de mâine.

Pe măsura purificării noastre prin post, prin rugăciune şi prin fapte bune, adică pe măsura acestei pregătiri va fi şi bucuria Naşterii. Cu extraordinarele sale semnificații. De la simbolul renaşterii, la împăcarea cu noi. Fiindcă, noi, oamenii, am devenit tot mai greu de mulţumit. Am fost setaţi pe nişte activităţi de bază şi nu pe adevăratele lucruri importante, destul de simple, care să ne dea acel echilibru, de care avem nevoie. Am uitat, adesea, să comunicăm unii cu alţii şi să-l ascultăm pe cel de lângă noi. Să ne mai adunăm în jurul mesei şi să vorbim unii cu alţii.

De multe ori ne este teamă de adevăr, ne lipseşte curajul, suntem îndoielnici în credinţă şi ne plecăm în faţa neprevăzutului. Ne lăsăm folosiţi şi amăgiţi, stăm dezbinaţi şi supăraţi… Noroc cu sărbătorile! Prilej deosebit de a ne readuce împreună şi de a face fapte bune.

Lecții de învățat!