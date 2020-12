A apărut ediția a II-a a cărții „Proiectele miniere: Evaluarea din perspectiva dezvoltării durabile”

Sub egida Editurii Academiei Române, a apărut pe piață ediția a II-a, revăzută și adăugită a cărții „Proiectele miniere: Evaluarea din perspectiva dezvoltării durabile”. Autor: Nicolae Bud. Prima ediție a primit Premiul “Virgil Madgearu” al Academiei Române în anul 2014.

Așa cum ne relevă autorul, „adevărații beneficiari ai prezentei lucrări nu vor fi cei care se vor rezuma la ceea ce nu­mim cititori. Vor fi cei chemați să-și dedice multă muncă și efortul de a înțelege corect problemele și pentru a ajunge la formulările utile în abordări și proiecte viitoare de utilizare a resurselor minerale”.

Lucrarea interesează nu doar pe specialiști ai industriei miniere, ci și pe oameni politici care iau decizii pentru acest domeniu și face trimiteri clare, oferind surse și aprofundări de detaliu pentru înțelegerea noilor abordări în evaluarea proiectelor miniere ca o componentă distinctă a numeroaselor abordări de studiu și analiză specifice unui sector particular și unic, cum este cel al mineralelor, văzut dintr-o nouă abordare.

Unul din scopurile principale ale acestei reeditări a fost acela de a face mai ușor de înțeles modul în care funcționează și interacționează resursele minerale și modul în care contribuie acestea la baza supraviețuirii și bunăstării noastre.

Cuvântul înainte i-a revenit Academicianului Răzvan Theodorescu, Vicepreședinte al Academiei Române, care a subliniat că „Nicolae Bud binemerită recunoștința noastră pentru știința și pasiunea sa care echivalează cu cel mai înalt patriotism”.

Prof. univ. dr. Marin Dinu accentuează în prefața lucrării faptul că Nicolae Bud este unul dintre acei autori „de cursă lungă”, mai ales prin tema dezvoltată, ceea ce “constituie o performanță rară în zilele noastre”, în lucrarea sa reflectându-se pregătirea de inginer, prin structura minuțioasă și precisă a cărții, dublată prin pregătirea universitară și de economist, neinvocând scheme idealiste, rămânând ancorat în sfera realității.

Lucrarea este structurată pe 13 capitole. Din cuprins amintim: Privire generală asupra problemelor cu care se confruntă sectorul mineral; Stadiul actual în evaluarea proiectelor; Analize și evaluări ale proiectelor miniere; Proiecțiile economice și financiare etc.

Dr. ing. Nicolae Bud, un prolific autor de cărți, un delicat și meticulos observator al oricărui fapt de viață, cu standarde receptive greu de atins în era noastră, rămâne un reper intelectual aparte în zilele noastre. Și pentru că această lucrare, aflată la a doua ediție, a apărut chiar în acest decembrie, luna în care autorul a împlinit o frumoasă vârstă, se cuvine a-i mulțumi pentru bogatele informații furnizate în această nișă, mineritul din Maramureș, încurajându-l a oferi și în continuare maramureșenilor lucrări de acest înalt rang. LA Mulți ANI!