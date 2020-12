Tinerii din Firiza au învăţat cum să abordeze problemele comunităţii

20 de tineri din Firiza au participat recent, cu sprijinul Asociaţiei Mansio, la proiectul „Youth, ready to do things”, finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS) prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş. Aceştia au avut, astfel, ocazia să înveţe cum să abordeze diferite probleme ale comunităţii, au găsit soluţii, au învăţat să coopereze şi au realizat diferite activităţi pentru copiii din comunitate.

”Într-un sistem democratic, tinerii ar trebui să fie implicaţi activ în luarea deciziilor care le afectează propriile lor vieţi, inclusiv în modul în care diverse instituţii şi structuri publice sau civile funcţionează. De multă vreme, ne gândeam să implicăm şi tinerii în astfel de activităţi, dar nu ştiam cum. Ştim să lucrăm cu copiii, dar nu aveam experienţă cu tinerii. Altă gândire, alte perspective, alt mod de abordare. „Youth, ready to do things”, proiectul finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş, ne-a ajutat să-i înţelegem şi să-i aducem mai aproape de noi şi mai aproape de tot ceea ce facem”, a punctat Ioana Hochia – Asociaţia Mansio. 18 ore, 20 de tineri, 40 de copii şi multă energie este bilanţul acestui proiect. ”Cei 20 de tineri au avut ocazia să înveţe cum să abordeze diferite probleme ale comunităţii, au găsit soluţii, au învăţat să coopereze, au realizat diferite activităţi pentru copiii din comunitate. Participarea tinerilor nu trebuie să fie privită ca un scop în sine, ci, mai degrabă, ca un mijloc sau instrument prin care se pot obţine o serie de rezultate pentru acoperirea nevoilor tinerilor şi atingerea unei schimbări pozitive în societate la care tinerii pot contribui. Prin implicarea lor în acest proiect, tinerii au dobândit cunoştinţe noi, si-au dezvoltat abilităţi şi atitudini (inclusiv de leadership) şi şi-au putut exprima şi urmări aspiraţiile de viitor”, a explicat Ioana Hochia. Diverşi şi dinamici, tinerii au învăţat despre schimbare. ”Ce este comunitatea?”, ”Ce este un proces participativ de luare a deciziilor?”, ”Care sunt resursele comunităţii?”, ”Cine sunt principalii actori comunitari?” au fost doar câteva dintre subiectele abordate în cadrul activităţilor. ”Noi sperăm că o să mai avem ocazia de a participa la astfel de proiecte. Pentru mine, a fost o experienţă minunată în care am legat prietenii şi am învăţat cum să mă implic. Abia aştept să ne mai revedem în forma aceasta”, a conchis Dora, unul dintre beneficiarii acestui proiect.