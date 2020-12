🕮 Lecții de învățat 🕮 Timp nou, gânduri noi!

Am lăsat în urmă un an plin cu de toate. Mai ales cu pandemia care ne-a dat viața peste cap. Nu doar viața, ci și economia, și mediul, și comunicarea, și proiectele. Îl întâmpinăm pe 2021 cu bucuria și emoția specifice fiecărui început. Din perspectiva lui a fost, este şi va fi. Va fi mai bine, speră toată lumea.

2021 vine cu alte provocări. Ne propunem să finalizăm ce am început, facem planuri, visăm la mai bine… La fiecare început de an, toţi ne propunem să facem lucruri noi, să schimbăm mai mult sau mai puțin în viaţa noastră. De la ce pornim, la ce să ne gândim depinde de fiecare și de experiențele trecute.

E bine să încercăm să facem lucruri pe care nu le-am făcut niciodată? Sau să ne mulţumim cu ce avem, cu ce suntem? Pentru asta e bine să ne cunoaștem pe noi ca pe o parte din lume şi lumea ca pe o parte din noi. La fiecare început avem multe întrebări: ce este mai important pentru mine, de ce îmi este frică, care oameni din viața noastră sunt mai importanți, care timp este mai important, care muncă este cea mai importantă pentru a ne fi mai bine, lumea mea sau lu­mea noastră…

Aveți curaj să începeți lucruri noi, să faceți ceea ce vă place, să nu lăsați oportunitățile să se irosească! Să vă fie anul cu folos!