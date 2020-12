Gunoaiele din Sighet, transportate în… Bihor!

Primăria Sighetu Marmației a luat măsuri pentru rezolvarea problemelor generate de colectarea și depozitarea deșeurilor menajere. Asta după ce instanța a hotărât interzicerea depozitării gunoaielor pe platforma temporară din Sighet.

În urmă cu o săptămână, Herodot Grup SRL, cel mai important operator de salubritate din Maramureșul istoric, care deser­vește municipiul Sighetu Marmației și alte 18 comune din zonă, a sistat ridicarea gunoiului menajer.

Pentru a nu afecta însă populația, firma de salubrizare care operează în Maramureșul istoric a decis transportarea deșeurilor colectate de pe raza municipiului tocmai în județul Bihor: „Responsabilitatea depozitării gunoiului menajer în județul Maramureș aparține Consiliului Județean prin SMID (Sistemul de management integrat al deșeurilor), în cadrul proiectului demarându-se construirea unui depozit ecologic în satul Sârbi, comuna Farcașa. În cadrul acestui sistem, groapa de gunoi (depozit neconform) de la Sighet a fost închisă. Din vara anului 2017, la Sighet a funcționat o platformă provizorie de depozitare, amplasamentul fiind aprobat prin hotărârea Consiliului Local. Curtea de Apel Cluj a pronunțat, în anul 2019, o hotărâre potrivit căreia HCL prin care s-a pus la dispoziția SC Herodot terenul pentru construirea platformei a fost anulată parțial, în ce privește destinația terenului pus la dispoziție. HCL a fost emisă în 2017, pentru o perioadă de 3 ani. În cursul lunii august 2020, CJSU Maramureș a emis o hotărâre prin care a avizat depozitarea gunoiului pe platformele provizorii de la Sighet și Baia Mare, până în luna februarie 2021. Efectele hotărârii CJSU privind platforma temporară de la Sighet au fost suspendate însă de Tribunalul Maramureș, în cursul săptămânii trecute. Primăria a primit la data de 22 decembrie 2020 notificare din partea Herodot, ocazie cu care am aflat dispoziția instanței care interzice depozitarea deșeurilor pe platforma provizorie din municipiu, motiv pentru care am pornit adrese către Consiliul Județean și Instituția Prefectului, solicitând întrunirea CJSU pentru a lua o decizie cu privire la această situație care, nu afectează doar Sighetul, ci și întreg Maramureșul istoric. Se caută soluții de către toți factorii decizionali. Până la identificarea unei soluții viabile, pentru a înlătura disconfortul generat de eventuala necolectare a deșeurilor de pe raza municipiului nostru, pentru protejarea sănătății populației și a mediului înconjurător, împreună cu operatorul de salubritate Herodot, am luat hotărârea ca în perioada imediat următoare deșeurile să fie transportate la depozitul ecologic din județul Bihor, având și acordul Primăriei Oradea în acest sens. Informăm cetățenii care locuiesc la case că de săptămâna aceasta se colectează deșeurile după programul stabilit, dar avem și rugămintea ca în perioada imediat următoare, pe cât posibil, să nu depozitați în zona containerelor și pe spațiul public deșeurile voluminoase (mobilier, electrocasnice mari, mo­loz etc)” – a explicat Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.