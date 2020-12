În Baia Mare • Bărbat cercetat pentru furturi

Un băimărean, în vârstă de 31 de ani, este cercetat de polițiști pentru comiterea a două furturi din același supermarket din municipiu.

Primul furt a fost sesizat săptămâna trecută, când un bărbat a reclamat faptul că autori necunoscuți au sustras din dulapul de depozitare bagaje clienți din supermarket, un rucsac de culoare neagră în care se aflau mai multe bunuri, valoarea totală a prejudiciului cauzat fiind de 3.000 lei.

Duminică, 27 decembrie, un agent al firmei de pază din incinta magazinului a sesizat poliția cu privire la faptul că a reținut, în zona ieșirii prin punctul de informare, o persoană de sex masculin, care a sustras mai multe produse din magazin fără să le achite.

Polițiștii au identificat persoana în cauză ca fiind un băimărean, în vârstă de 31 de ani, acesta fiind bănuit că ar fi comis ambele furturi. Atât prejudiciul în valoare de 3.000 lei cât și bunurile sustrase din magazin au fost recuperate în totalitate.

În continuare polițiștii băimăreni efectuează cercetări pentru stabilirea întregii activități infracționale a bărbatului.

Autoturisme sustrase din Lăpuș și Poienile de sub Munte

• Sâmbătă, 26 decembrie, polițiștii din Suciu de Sus au fost sesizați despre faptul că un autoturism a dispărut din locul în care a fost lăsat parcat cu o seară înainte.

Reclamantul le-a relatat polițiștilor că vineri seara a lăsat autoturismul parcat în fața unui imobil din localitatea Lăpuș, iar din cauza unor defecțiuni la sistemul de închidere, a lăsat autoturismul neasigurat, cu cheile de rezervă în portieră. Sâmbătă a constatat că mașina nu se mai află la locul ei.

În urma cercetărilor, autoturismul reclamat ca fiind furat, a fost identificat la intrarea în localitatea Rogoz, prezentând unele avarii la bara din față. Totodată, polițiștii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei ca fiind un tânăr, de 30 de ani, din Cavnic.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt în scop de folosință.

• Sâmbătă seara, în jurul orei 21, un bărbat, din Poienile de sub Munte, a sesizat poliția despre faptul că, în fața imobilului său, s-a produs un accident rutier.

La fața locului, polițiștii din Leordina au stabilit că proprietara autoturismului este o femeie din localitate. Din cercetări, s-a stabilit că un bărbat din vecini i-a sustras acesteia cheile autoturismului din locuință, după care s-a deplasat la un local de pe raza comunei Poienile de sub Munte, cu mai mulți prieteni, unde a consumat băuturi alcoolice.

În jurul orei 21, în timp ce conducea autoturismul prin localitate a pierdut controlul direcției și a lovit un hidrant după care a fost proiectat în gardul imobilului apelantului.

S-a procedat la verificarea în baza de date a bărbatului, constatându-se că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosință.

În Baia Mare

Prins în flagrant și reținut pentru 24 de ore

În dimineața zilei de 25 decembrie, în jurul orei 04.45, o patrulă mixtă de siguranță publică poliție-jandarmi, care acționa în Baia Mare, pe strada Grănicerilor, a depistat, în spatele unui imobil, un bărbat care încerca să sustragă bunuri dintr-un autoturism.

Bărbatul a spart geamul triunghi dreapta față al mașinii și, în momentul în care a fost surprins, răvășea bunurile din torpedou dar le-a spus polițiștilor că a pătruns în autoturism cu intenția de a dormi.

Bărbatul, de 39 de ani, din Făurești, a fost reținut pentru 24 de ore și va fi cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la furt calificat.