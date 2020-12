Plăţi pentru pandemie la Măsura 21

În 22 decembrie 2020, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură APIA a început plăţile pentru cererile depuse de 123.000 de fermieri în cadrul Măsurii 21 – Sprijin temporar cu caracter excepţional acordat fermierilor şi IMM-urilor din România care au fost afectaţi în mod deosebit de criza COVID, suma alocată fiind suplimentată de la 150 milioane euro la 182,5 milioane euro.

• În judeţul Maramureş, la Măsura 21, au fost autorizate la plată 3.727 de cereri, pentru suma totală de 4.607.100 euro. Din care: 762 de cereri sînt pentru fermieri maramureşeni din sectorul legume-fructe şi cartofi, cu suma de 695.000 euro; 1.934 de cereri sînt pentru fermieri din sectorul bovine (sub 90 de capete), cu suma de 2.936.400 euro; 1.031 de cereri sînt pentru fermieri din sectorul ovine-caprine, cu suma de 975.700 euro. Sumele au fost deo­camdată doar autorizate la plată şi vor fi plătite efectiv în cursul acestui an!

• 10 fermieri maramureşeni vor primi suma maximă, de 7.000 euro; 15 fermieri vor primi între 6.000 şi 7.000 euro; 27 de fermieri vor primi între 5.000 şi 6.000 euro; 38 de fermieri vor primi între 4.000 şi 5.000 euro; 145 de fermieri vor primi între 3.000 şi 4.000 euro; 407 fermieri vor primi între 2.000 şi 3.000 euro; 1.692 de fermieri vor primi între 1.000 şi 2.000 euro; 1.078 de fermieri maramureşeni vor primi sub 1.000 euro. Cum spuneam, banii vor intra în conturile lor pînă la finele anului 2020. O curiozitate: 6 fermieri din Maramureş capătă bani pentru toate cele 3 scheme: legume-fructe-cartofi, bovine, ovine-caprine.

• Din 14 octombrie 2020 şi pînă în prezent, Centrul judeţean APIA Maramureş a efectuat plata (banii au intrat deja în conturi) pentru următoarele măsuri destinate susţinerii fermierilor în contextul pandemiei de COVID-19: ajutorul de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin, ferme comerciale (12 cereri, total 4.771.192 lei); ajutorul pentru sectorul avicol (14 cereri, 3.682.959 lei); ajutorul de stat pentru sectorul bovin, ferme peste 90 capete (8 cereri, total 521.320 lei); ajutorul de stat în sectorul vitivinicol (1 cerere, 40.196 lei, pentru un fermier din Maramureş care deţine plantaţie de viţă-de-vie în judeţul Satu Mare).

Ne-a informat Ioan-Florin Urs, directorul executiv al APIA Maramureş.