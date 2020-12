Stradă nouă dată în folosință în Baia Sprie

Autoritățile locale din Baia Sprie încheie anul cu o serie de lucrări edilitare în oraș, printre acestea aflându-se şi o stradă nouă dată în folosință, dar și reabilitarea altora existente.

„Din perspectiva lucrărilor de infrastructură, încheiem anul 2020 în forță. Vremea a fost generoasă și ne lasă să muncim în folosul cetățenilor. Am terminat asfaltarea și reamenajarea parcării pe strada Olarilor, am finalizat lucrările și am dat în folosință o stradă nouă de legătură între străzile Nicolae Iorga și Avram Iancu, împreună cu o parcare aferentă. Se continuă lucrările la parcarea de la liceu și pe strada Aleea Minerilor dinspre piață. Atât cât timpul ne va permite, lucrările vor continua și pe celelalte șantiere. Folosim fiecare zi cu vreme bună pentru a continua munca în teren” – a explicat Sebastian Alin Bîrda, primarul orașului Baia Sprie.