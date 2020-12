Superbă zi de belvedere!

Dacă te-ai fi ambiționat să vezi Maramureșul „din scoarță-n scoarță”, zilele trecute, marți, ai avut la dispoziție o asemenea zi. Aerul curat, cerul limpede au făcut din 29 decembrie o superbă zi pentru belvedere și fotografiere. În alte situaţii de gen, am ales alte puncte din care poți face pe viu geografia Maramureșului.

Reamintim, în zile senine și fără ceață sau pâclă, am văzut de pe drumul spre depozitul de gunoi de la Fărcașa până spre Gutâi, Țibleș, ba și spre munții Rodnei. La fel, de pe Culmea Prelucilor, dintre Preluca Veche și cea Nouă, se văd munții din Maramureş, roată-roată. De pe Creasta Cocoșului se vede Baia Mare ca-n palmă, plus șirele de sate de pe Cosău, Mara sau Valea Izei. De la pășunea Ocnei Șugatag, în asemenea zi, se văd spre Pietrosul Rodnei, munții Maramureșului, dar și vârfurile din Ucraina!

De această dată am ales o culme de la Berchezoaia, spre Cetatea Chioarului, de unde am văzut Carpații Maramureșului ca-n palmă, de la cariera din Seini până spre Gutâi și spre munții Lăpușului. Am văzut Tăuții și Baia Mare perfect, sub lanțul muntos, cu ochiul liber, până la a recunoaște clădiri anume. De asemenea, ai avut la picioare șirul de sate din Chioar, de la Remetea la Coltău, dar și Șomcuta cu Calea Mireșului. Evident, am întors capul și, din punctul de belvedere am văzut Culmea Prelucilor, cu satele răsfirate și cu câte o bisericuță ici-colo, dar și defileul Lă­pușului, care din cauza jocului de lumini și um­bre de dimineață părea sumbru, amenințător.