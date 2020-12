Extinderea rețelei electrice în Bârsana

Asigurarea serviciilor de utilitate publică este o condiție esențială pentru dezvoltarea durabilă a unei zone.

„Pentru că, din anul 2018, comuna Bârsana este atestată ca Stațiune Turistică de Interes Local, necesarul de întreprinderi și spații de cazare trebuie suplimentat. În acest sens, am inclus noi suprafețe de teren în intravilanul comunei Bârsana, unde nu existau cons­trucții, prin Noul Plan Urbanistic General al comunei, pentru cuprinderea în aceste zone a tuturor serviciilor de utilitate publică. Zonele cuprind terenurile limitrofe Drumului Județean 185 (Spre Văleni – Cornul Gruiețelor – Șesu Custurii – Valea Vălenilor) și Drumul Județean 186 (Spre Nănești – Gura Brezăii – Sub Piatră). Până în prezent, s-a realizat rețeaua de alimentare cu apă, iar recent am semnat autorizația de construire pentru „Extinderea de rețea electrică de distribuție publică” în zonele menționate mai sus, spre Nănești și Văleni. Pentru completarea listei de priorități în ceea ce privește utilitățile publice, derulăm toate demersurile necesare pentru proiectele de «Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare», precum și «Înființare inteligentă de distribuție gaze naturale» în comuna Bârsana” – a spus Teodor Ștefanca, primarul comunei Bârsana.