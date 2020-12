Retrospectiva sportului maramureșean

Chiar dacă anul 2020 a fost unul atipic din foarte multe puncte de vedere, an care a generat pandemia de COVID-19 la nivel mondial, nu la fel putem spune despre sportul maramureșean, care s-a prezentat cu rezultatele extraordinare la nivel de echipe. CSM Știința Baia Mare a realizat eventul, CS Minaur s-a calificat în cupele europene cu ambele secții de handbal, iar ACS Fotbal Comuna Recea a promovat în Liga 2 în urma adjudecării barajului din derby-ul județean cu Minaur. Putem spune că asistăm la unul dintre cei mai productivi ani pe acest palier, iar în cele ce urmează o să facem o scurtă radiografie la fiecare dintre disciplinele enumerate mai sus, dar ne vom opri și asupra altor grupări.

Event la CSM Știința

De departe, cel mai răsunător parcurs aparține echipei de rugby CSM Știința Baia Mare, gruparea care a atins performanța din stagiunea trecută, cucerind și în acest an titlul. În sezonul regulat, zimbrii lui Eugen Apjok au parcurs drumul fără greșeală, contabilizând 8 succese și de pe prima poziție a jucat semifinala acasă cu Dinamo. După o victorie zdrobitoare a băimărenilor (76-19), în ultimul act ne-a fost scoasă în cale SCM Timișoara. Disputată pe teren neutru, finala a revenit grupării CSM Știința (23-17), care repeta istoria stagiunii trecute, adjudecându-și un nou titlu de campioană. Comparativ cu sezonul precedent, zimbrii băimăreni erau cotați cu șanse mari de a se impune și în a doua competiție ca valoare, Cupa României. Iar aici lucrurile au devenit mult mai simple, CSM Știința îndeplinind o simplă formalitate în finala împotriva celor de la Steaua București, băimărenii câștigând de o manieră entuziasmantă, 35-19, realizând eventul pentru a patra oară în istoria clubului după o pauză de 9 ani.

Podium pentru secțiile de handbal

Un an fructuos le-au avut și cele două secții de handbal de la CS Minaur Baia Mare, ambele formații clasându-se pe podiumul Ligii Zimbrilor, respectiv Liga Florilor, locul 3.

Ce-i drept, campionatul nu a ajuns la final, acesta necontinuând, atât la masculin, cât și la feminin, din cauza pandemiei de coronavirus. FRH a decis înghețarea lor, cu pozițiile din clasament ale echipelor la vremea respectivă, iar CS Minaur s-a regăsit pe poziția a treia în ambele campionate. Și datorită acestor clasări a permis participarea clubului băimărean în cupele europene după o pauză de câțiva ani. La băieți, CS Minaur s-a calificat în EHF European Cup, unde a și trecut deja de un tur, actualmente aflându-se în faza optimilor de finală, unde va întâlni, într-o dublă manșă, gruparea ucraineană Donbas Mariupol. În schimb, secția feminină va evolua în grupele EHF European League, unde a acces direct, și a fost repartizată în Grupa C, alături de Astrahanocka Astrahan (Rusia), Storhamar (Norvegia) și Thuringer HC (Germania). Meciurile formației antrenate de Costică Buceschi se vor derula pe parcursul lunilor ianuarie și februarie 2021, cu mențiunea că jocurile cu Thuringer vor avea loc în Baia Mare.

Sezonul 2020-2021 este în plină desfășurare, însă numai una dintre echipe se ridică la nivelul investițiilor, cea antrenată de Costică Buceschi, care ocupă locul secund, dar s-au scurs doar șase etape. În campionatul masculin, CS Minaur se situează doar pe locul 5 la finalul turului, modest dacă ne raportăm la loturile de jucători din sezonul trecut și cel actual, Adrian Petrea având sub comandă unul mult mai valoros, dar cu rezultate sub așteptări.

Știința Explorări, parcurs la nivelul investițiilor

De câteva sezoane bune încoace Știința Explorări Baia Mare nu emite pretenții în Divizia A1 la volei masculin, și după cum bine se știe din pricina fondurilor prea mici pe care formația antrenată de Marius Botea le primește în fiecare an competițional. La celelalte echipe s-au făcut investiții consistente, pe când formația băimăreană a bătut pasul pe loc, sau bugetul chiar a fost ciuntit. Așa că nici rezultatele nu sunt cele pe care și le-ar dori toată lumea. Campionatul 2019-2020 Știința Explorări l-a încheiat pe poziția a opta, și această competiție fiind întreruptă din același motiv, COVID-19. Urma să se dispute faza a doua a competiției, play-off și play-out, la finalul sezonului regulat Știința Explorări regăsindu-se pe locul specificat mai sus. Între timp nu au apărut modificări din această perspectivă, în sezonul aflat în derulare, 2020-2021, băimărenii ocupând poziția a noua la jumătatea lui. Ca și în stagiunile precedente, și acum băieții lui Marius Botea nu pot spera la mai mult, eventual un loc șapte.

Independența, transformată în ACS Fotbal Feminin

AS Independența Baia Mare a reușit să-și păstreze statutul de echipă de prim eșalon în sezonul 2019-2020, campionat întrerupt la jumătatea drumului, motivele fiind aceleași.

Doar turul de campionat s-a consumat, formația antrenată de Liviu Ivasuc aflându-se pe locul 8, poziție neamenințată de retrogradare. Ca și în cazul altor federații de specialitate, FRF a hotărât același lucru, suspendarea sezonului, AS Independența scăpând de orice emoții. Înaintea începerii pregătirilor pentru noul campionat, AS Independența a devenit ACS Fotbal Feminin, în rolul de președinte făcându-și apariția Călin Boloș. Nu știm cât de mult a contat această schimbare, actuala reprezentantă în Liga 1 feminină de fotbal regăsindu-se pe același loc și în actualul campionat. La finalul sezonului regulat, „domnițele râului” ocupă locul 8 și vor juca în partea a doua în play-out (locurile 7-12).

ACS Comuna Recea a izbutit surpriza

Ochii cei mai ațintiți în sportul maramureșean în 2020 au fost asupra jocurilor de baraj pentru promovarea în Liga 2, baraj ce le-a avut ca protagoniste pe două echipe din județul nostru, CS Minaur Baia Mare și ACS Fotbal Comuna Recea.

Toată suflarea fotbalistică o vedea ca favorită certă pe cea de sub „Dealul Florilor”, galben-albaștrii făcând în acest sens două transferuri de răsunet în pauza de iarnă, Cristi Bud și Paul Batin. Iar calculele hârtiei au fost confirmate în manșa tur a barajului, Minaur impunându-se la limită, 2-1. A urmat returul de la Recea, iar comuna de lângă Baia Mare a oferit o replică dârză și a trimis meciul în prelungiri, rezultatul fiind același ca în tur. S-a ajuns la loviturile de departajare și Comuna Recea a stat mai bine cu nervii și s-a calificat în Liga 2. Performanță unică pentru micuța echipă maramureșeană, care acum probabil regretă acest pas. Din considerente financiare, nivelul la acest capitol în eșalonul secund fiind cu totul altfel. Se vorbește inclusiv de o retragere din campionat, Consiliul Local Recea, dar nici CJ Maramureș nemaifiind dispuse să aloce sumele necesare pentru continuarea activității în Liga 2. De partea cealaltă, CS Minaur a început un nou sezon de Liga 3, cu aceleași ambiții, iar momentan se află în grafic (locul 2), și are șanse ca la finalul stagiunii să-și atingă țelul, promovarea pe scena a doua a fotbalului românesc.

CSM Sighetu Marmației a renunțat la Liga Națională

Singura grupare de baschet ce a reprezentat Maramureșul la cel mai înalt nivel din România, Liga Națională, a fost CSM Sighetu Marmației. Și a făcut-o cât a putut de bine și conform bugetului avut la dispoziție. Unul de austeritate, la fel și obiectivul, salvarea de la retrogradare. Nu a reușit până la urmă, dar a avut posibilitatea de a rămâne în Liga Națională, fiind invitată de federația de specialitate pentru încă un sezon. A refuzat această ofertă, CSM Sighet fiind obligată să îndeplinească anumite criterii de participare, însă nici bugetul clubului nu-i mai permitea parcurgerea unui nou sezon la nivelul cel mai ridicat.