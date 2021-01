Piața de energie a devenit complet liberalizată

Piața de electricitate a devenit complet liberalizată începând de vineri, 1 ianuarie 2021, ceea ce înseamnă că românii nu mai plătesc prețurile stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE), ci trebuie să compare și să-și aleagă oferta care li se potrivește cel mai bine.

În acest context, cei 6 milioane de consumatori care au rămas în piața reglementată au două posibilități: fie nu fac nimic, rămân cu vechile contracte și plătesc automat prețuri numite de serviciu universal, care vor fi mai mari cu 13-26%, fie încheie alte contracte în piața liberă (concurențială).

Așa cum se întâmplă de obicei, momentul i-a luat prin surprindere pe majoritatea românilor. Un sondaj al Asociației Energia Inteligentă arăta că, la începutul lunii decembrie, peste 90% dintre consumatorii casnici de electricitate nu știau că piața va fi liberalizată de la 1 ianuarie.

NU alegeți ofertele de serviciu universal (II).

Sfatul specialiștilor: încheiați noi contracte

Specialiștii recomandă consumatorilor să renunțe la contractele pe care le au în prezent și care le vor aduce facturi mai mari și să caute în piața liberă oferte cu prețuri și condiții mai bune. Ei pot să-și păstreze furnizorul sau pot alege un altul dintre cei licențiați.

Pe site-ul ANRE există o aplicație unde introducem câteva date și vedem ofertele din zona noastră, în ordinea crescătoare a prețului.

De acum înainte, energia va fi mai ieftină pe piața liberă decât pe cea de serviciu universal, astfel că ar trebui să se încheie noi contracte pe piața liberă dacă doriţi prețuri mai mici.

Consumatorilor casnici care nu optează pentru o ofertă concurențială li se va furniza în continuare energie electrică, în regim de serviciu universal, în condiții care ar putea fi însă mai puțin avantajoase decât cele din ofertele concurențiale.

Electrica a trimis ofertele

Electrica Furnizare, compania care are cei mai mulți clienți în piața reglementată, a trimis clienților o informare legată de prețurile de serviciu universal aplicate de la 1 ianuarie și ofertele de piață concurențială pe care clienții le pot alege dacă rămân la Electrica.

În context, clienții au trei opțiuni principale:

1. Prima este de a nu face nimic, caz în care vor plăti de la 1 ianuarie prețul de serviciu universal, cel mai mare.

2. A doua este de a alege o ofertă concurențială de la actualul furnizor de ultimă instanță, deci în acest caz tot Electrica.

Dacă alegeţi această opțiune, trebuie să ştiţi că aveţi la dispoziție și luna ianuarie pentru a face alegerea. Și, mai mult, chiar dacă semnaţi un contract pe baza ofertei concurențiale la sfârșitul lui ianuarie, consumul pentru toată luna ianuarie va fi tarifat la prețul din oferta aleasă.

3. A treia este de a de a alege un alt furnizor cu o ofertă concurențială. Schimbarea furnizorului este gratuită, se face în 21 de zile.

Odată ales un nou furnizor, el poate fi schimbat oricând, de oricâte ori, în 21 de zile, gratuit.

Pentru a alege o ofertă, intrați în comparatorul de prețuri al ANRE, selectați data de la care doriți noua ofertă, județul în care locuiți, apoi oferte concurențiale, joasă tensiune, și, eventual, și consumul lunar.

Electrica are două oferte concurențiale pentru clienții ei rămași la reglementat, de la 1 ianuarie 2020, pe care le-a trimis spre a-i informa, potrivit obligațiilor legale, stabilite de ANRE.

• Prima opțiune este cea denumită Stabil, unde prețul energiei active este de 0,325 lei/kWh. Nu se percepe abonament. Deci aveți un preț al energiei active de circa un ban/kWh. Consumul dvs. nu contează în acest caz.

• A doua opțiune este cea denumită Împreună, care este o ofertă combinată de gaz și energie electrică. Lucrurile sunt mai complicate. Aici, prețul energiei active este de 0,261 lei/kWh, deci substanțial mai bun, dar aveți de plătit, doar pentru componenta de energie electrică din contract, 0,24 lei/zi abonament.

Aici contează foarte mult să vă cunoașteți consumul mediu lunar. Dacă nu îl știți, îl puteți cere firmei de distribuție, care este tot din grupul Electrica, și vă faceți calculele.

Pentru zona Transilvania Nord – județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița Năsăud, Bihor, Sălaj și Cluj -, prețul energiei active la serviciu universal aplicat de la 1 ianuarie este de 0,332 lei/kWh, la fel, fără taxe și tarife. Evident, și clienții Electrica din această zonă pot opta pentru una dintre cele două oferte concurențialei: 0,325 lei/kWh pentru oferta fără abonament și 0,261 lei/kWh plus abonamentul de 0,24 lei/zi, pentru componenta de energie din oferta combinată energie-gaz.

– A treia: alt furnizor. Ultima opțiune pe care o aveți este să alegeți o ofertă concurențială a altui furnizor. Prețurile pleacă acum de la circa 0,250 lei pentru energia activă, fără abonament.