Sighetul „sufocat” de gunoaie!

Criza gunoaielor din Maramureșul istoric se pare că nu și-a găsit încă o rezolvare, nici măcar pe termen scurt. Autoritățile locale din municipiu se arată neputincioase în fața acestei probleme grave care afectează o serie de localități de peste deal, nu doar sighetenii.

Primarul Sighetului încearcă să găsească soluții viabile, însă fără prea mare succes.

„Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor, organizat la nivelul județului Maramureș, nu răspunde necesităților, iar ceea ce se prezenta și se dorea pentru toți locuitorii județului, un proiect model, a eșuat în mod lamentabil. Deși la data de 21 decembrie 2020, atât personal, cât și operatorii Herodot Grup SA și Glod Sal SA, am adus la cunoștință hotărârea Tribunalului Maramureș, din 18 decembrie 2020, privind interzicerea depozitării deșeurilor pe platforma temporară de la Sighet, care a deservit în ultimii trei ani întreg Maramureșul voievodal și am solicitat prefectului convocarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în vederea declarării stării de urgență, din cauza situației generate de încetarea activității de colectare și transport a deșeurilor de către operatorii de salubrizare, precum și din cauza potențialului de risc biologic, confirmat de studiul de impact întocmit de către noi, cu sprijinul unor specialiști, dar nici până la această dată (n.r. 3.01.2021) nu a fost convocată ședința. Ne-am deplasat și la președintele Consiliului Județean, Ionel Bogdan, care este și președintele ADI Deșeuri Maramureș, soluția identificată fiind transportul deșeurilor la Oradea sau Sălaj (de ce nu în Baia Mare!?). Până la 30 decembrie 2020 s-au efectuat transporturi la Oradea, dar încă nu am primit confirmarea de la Primăria Oradea pentru acceptul transportului și depozitării deșeurilor și după 1 ianuarie 2021. Mai apoi, se pune şi problema costurilor de transport și depozitare. Sunt, totuși, circa 500 km dus-întors! Și dacă tot nu a convocat CJSU, prefectul a fost foarte vigilent și a trimis organe de control (de la Garda de Mediu, Agenția de Protecția Mediului, IPJ etc) la depozitele neconforme răsărite peste noapte la Petrova, Rozavlea (și probabil mai sunt și vor mai apărea dacă nu se găsesc soluții viabile), aplicându-se amenzi severe și întocmindu-se dosare penale. Soluția viabilă, până la finalizarea depozitului ecologic de la Sârbi – Fărcașa ar fi identificarea în zona Maramureșului voievodal a unei suprafețe de teren și construirea unei platforme temporare conforme. Facem apel tuturor primarilor din zonă, consilierii locali din fiecare UAT, să identificăm un teren corespunzător cu cerințele legale și să construim o platformă temporară de depozitare, altfel gunoaiele vor sta neridicate, sau vor ajunge în păduri, ori pe malurile râurilor și vom asista neputincioși la un adevărat dezastru ecologic. Gestionarea deșeurilor are o importanță strategică și trebuie tratată ca atare. Nu este normal să stăm comozi și să așteptăm soluții miraculoase, fără să luăm nicio măsură și să asistăm fără reacție cum criza colectării și depozitării deșeurilor se acutizează”, a spus Vasile Moldovan, primarul mu­nicipiului Sighetu Marmației. „Până în data de 30.12.2020, societatea noastră a avut contract de depozitare cu depozitul Oradea, contract ce poate fi prelungit doar cu acordul Primăriei Oradea. În aceste condiții, până la încheierea unui nou contract și aprobarea noilor tarife (generate de transport și depozitare) de către autorități, nu vom putea relua serviciul de colectare. Precizăm că sarcina asigurării unui depozit nu intră în sarcina operatorului de salubrizare”, au precizat și reprezentanții societății Herodot, care a făcut colectarea deșeurilor în Sighetu Marmației.