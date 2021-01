În Șișești • Drumuri asfaltate pe final de an

Două drumuri s-au asfaltat pe final de an 2020, deoarece vremea a permis asemenea lucrări. Procesul de reabilitare a drumurilor însă nu s-a încheiat, acesta continuând și pe parcursul acestui an.

„La finele anului trecut s-au asfaltat în comuna Șișești două străzi. Este vorba despre strada din DJ 184 – Tei, din localitatea Dănești și strada de la Aurel Coratoru din Șișești. Astfel am reușit să onorez promisiunile mai vechi către cetățenii care locuiesc în aceste zone. Realizarea terasamentului a fost destul de greu de efectuat, din cauza pantelor mari și izvoarelor de apă aflate în amprenta drumului. Vreau să mulțumesc pe această cale locuitorilor din zonă, pentru mâna de ajutor dată la împrăștierea materialului mărunt, dar și constructorilor pentru implicarea în realizarea unei lucrări de bună calitate. Asfaltarea a fost realizată de către firma Strabag”, a spus Mircea Tentiș, primarul comunei Șișești.