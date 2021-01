🕮 Lecții de învățat 🕮 Teama de viitor sau teama de noi?

Se spune că anul pandemiei, așa cum a fost denumit anul 2020, este începutul unor ani care aduc după ei lucruri de care nu avem nevoie: criză economică, deja conturată înainte de Covid 19. Nu doar la noi. Auzim voci care vorbesc despre o criză a postmodernității, cam pe toate planurile. De la geopolitică, la tehnologie și mediu. Care se degradează sub ochii și cu acțiunile inconștiente ale omului.

Teama de viitor sau teama de noi este lecția pe care s-o învățăm. Fiindcă am uitat că viitorul depinde de fiecare. De acțiunile sau inacțiunile fiecăruia. De faptul că vedem ce se întâmplă în jur sau suntem indiferenți la ce se întâmplă. Ar trebui să ne temem cel mai tare de cum evoluează oamenii. Începem să ne temem unii de alții, cu mască sau fără mască, vedem un posibil inamic în oricine…

Ne temem de viruși, ne temem de criza din sănătate, din învățământ, din politică, din instituțiile care ar trebui să ne apere și să lucreze pentru noi… Și nu încercăm să vedem că oamenii pot să construiască, există performanță intelectuală, există și resurse naturale, încă, dar mai ales resurse umane. Ignorăm faptul că dacă avem o clasă politică neperformantă și noi suntem de vină, nu doar cei cocoțați în vârf și cu ajutorul nostru.

Teama de viitor este puternică, fiindcă oamenii își arată slăbiciunile, nu văd că lumea se schimbă, dar de multe ori nu în beneficiul lor. Lumea de mâine, de care ne temem, are resursele intelectuale pe care i le dăm. Noi i-am dat politicieni impostori, absolvenți de facultăți iluzorii, funcționari publici semianalfabeți, doctoranzi de mucava. Care nu înțeleg o perioadă ce solicită în primul rând cunoaștere și inteligență. Mai avem de învățat!