🕮 Lecții de învățat 🕮 Și orașele se licitează!

Am scris într-una din cărțile despre America despre Buford, cel mai mic oraș din SUA. Are un singur locuitor și aparține statului Wyoming. A avut cândva 2000 de locuitori, dar cum trenurile au încetat să mai oprească și aici, locuitorii săi au plecat spre alte destinații. Ultimul mohican are 61 de ani. El a venit la Buford, împreună cu familia sa, în 1980. Între timp, soția i-a decedat, iar unicul fiu, așa cum e obiceiul în familiile americane, a plecat de acasă odată ce a devenit adult.

Așa că orașul a fost scos la… licitație. Prețul de pornire – 100.000 de dolari, iar cel care va adjudeca licitația va beneficia de un teren de 40 de kilometri pătrați, o casă cu trei camere și garaj și de un turn de transmisii de telefonie mobilă. Proprietatea include, de asemenea, o pompă de benzină, dar și cutii de scrisori ale Poștei americane. Cum cândva Buford a avut printre locuitorii săi și copii, aici există și o școală, construită în 1905, un fost grajd, folosit ca garaj, un hangar și un hambar.

Observați că există diferențe de legislație între ceea ce desemnează o așezare numită oraș, comparativ cu standardele noastre. Poți avea statutul de oraș și infrastructura necesară și cu foarte puțini locuitori. Infrastructură însemnând drumuri bune, curent electric, telefonie, acum cea mobilă e la modă, stații de benzină, școli, muzee, biblioteci, baze sportive, spații verzi și tot ce-i trebuie omului să trăiască civilizat.

Lecții de învățat!