CJ Maramureș a găsit soluția pentru depozitarea deșeurilor: platformă temporară la Șomcuta Mare

Consiliul Județean Maramureș a găsit soluția pentru problema colectării și depozitării deșeurilor menajere de la nivelul județului , în cadrul ședinței de astăzi fiind aprobată cu unanimitate amenajarea unei platforme temporare de 3 ha pe raza unității administrativ teritoriale din Șomcuta Mare.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a avut în ultima perioadă numeroase întâlniri cu toți agenții economici, cu administratorii platformelor miniere, cu primarii din județul Maramureș, pentru a găsi o soluție pentru depozitarea deșeurilor menajere, în condițiile în care finalizarea depozitului ecologic de la Sârbi a fost întârziată nepermis de mult de către fosta conducere a administrației județene. Primarul localității Șomcuta Mare, Gheorghe Ioan Buda, a înțeles și gravitatea problemei, dar și oportunită­țile economice care pot veni odată cu platforma temporară de depozitare.

”În primul rând, vreau să transmit scuzele mele maramureșenilor pentru că vechea conducere a județului nu a reușit să rezolve această problemă, deși știa din iunie 2020 că începând din februarie 2021 nu se vor mai putea depozita deșeuri menajere la Sighetu Marmației și Baia Mare. Nu putem lăsa gunoaiele în curțile oamenilor, în fața porților sau a blocurilor maramureşenilor. Am avut zeci de discuții și întâlniri, am încercat să găsesc soluții la această problemă gravă și am reușit.

La Sighetu Marmației problema a fost rezolvată pentru moment, având în vedere că am primit aviz favorabil de la Oradea pentru a depozita acolo cantități importante de deșeuri pe o perioadă de trei luni, începând din luna ianuarie a anului în curs. În paralel, am căutat soluții pentru a rezolva problema depozitării deșeurilor până la finalizarea depozitului ecologic de la Sârbi. Încă de la preluarea mandatului am solicitat tuturor primarilor din județ să ne pună la dispoziție un teren pe care să amenajăm o astfel de platformă temporară până vom finaliza lucrările la Sârbi, respectiv în 2023. Conducerea orașului Șomcuta Mare a dat dovadă de deschidere și a înțeles că deșeurile menajere pot genera și venituri importante pentru unitatea teritorial administrativă.”, a subliniat Ionel Bogdan.

Președintele Consiliului Județean a dat asigurări că va sprijini toate unitățile administrativ teritoriale din Maramureș care doresc să se dezvolte, iar Șomcuta Mare are perspective importante de amenajare a unui parc industrial având în vedere potențialul zonei.

Consiliul Județean Maramureș solicită o suprafață de 3 hectare de teren de la Consiliul Lo­cal Șomcuta Mare, pentru realizarea în regim de urgență a unei platforme de depozitare temporară a deșeurilor, până la finalizarea depozitului conform din Proiectul SMID – Fărcașa.