Revenim, după 5 ani, în cupele europene

CS Minaur Baia Mare – Storhamar Handball Elite

Handbalul feminin băimărean revine în cupele europene după o pauză de 5 ani, însă sub o altă denumire, CS Minaur Baia Mare. Din păcate nu va face parte din crema handbalului european, Champions League, ci va activa în EHF European League, azi, 9 ianuarie, formaţia antrenată de Costică Buceschi urmând să debuteze, pe teren propriu, de la ora 15.00, împotriva formaţiei norvegiene Storhamar Handball Elite.

Cum în această perioadă competiţiile sportive sunt fără spectatori, şi această confruntare va fi la fel, însă susţinătorii CS Minaur vor putea urmări jocul în direct la Digi Sport 3, Telekom Sport şi Look TV. CS Minaur Baia Mare face parte din Grupa C, alături de Astrahanocka Astrahan (Rusia), Storhamar (Norvegia) și Thuringer HC (locul 5 în Bundesliga).

CS Minaur nu este favorită doar în acest prim meci din Grupa C al EHF European Cup, ci este cotată cu şanse consistente la câştigarea acestei întreceri europene, alături de Astrahanocka (Rusia) şi Ikast (Danemarca).

Trei indisponibilităţi există în tabăra noastră, Mikaela Massing (inter stânga), Helena Rysankova (inter dreapta) şi Angela Cioca (centru).

Meciul dintre Minaur şi Storhamar va fi arbitrat de ucrainenii Ruslan Loshak şi Artem Shajbakov, iar delegat EHF este braşoveanul Remus Cojocaru.

Lotul celor de la Storhamar • Portari: 16. Lea Lokke Owre; 1. Stine Liden; 12. Tonje Haug Lerstad; Extremă stânga: 4. Susanne Liberg Amundsen; 3. Andrea Landas Gabrielsen; 26. Emilie Margrethe Hovden; 10. Kristin Venn; Ann Grete Norgaard; Inter stânga: 33. Guro Nestaker; 25. Kristiane Stormoen; 22. Betina Riegelhuth; Centru: 15. Andrea Holmsveen Moen; 17. Cassandra Tollbring; 11. Tonje Enkerud; 18. Caroline Amalie Nokleby Dammen; Inter dreapta: 6. Elise Skinnehaugen; 8. Maja Jakobsen; Extremă dreapta: 9. Selma Brodal; 5. Lone Sandvik; Pivot: 20. Sara Ronningen; 21. Moa Amanda Fredriksson; 7. Ellen Marie Folkvord. Antrenori: Finn Kenneth Gabrielsen, Espen Fossli Olaussen, Audul Jaul Jenssen.

Programul jocurilor din Grupa C

• Etapa 1: CS Minaur Baia Mare – Storhamar (sâmbătă, 9 ianuarie, ora 15.00, Baia Mare); Thuringer – Astrahanocka (duminică, 10 ianuarie, 15.00, Bad Langensalza)

• Etapa 2: Thuringer – CS Minaur Baia Mare (sâmbătă, 20 februarie, 17.00, Baia Mare); Storhamar – Astrahanocka (sâmbătă, 16 ianuarie, 15.00, Hamar)

• Etapa 3: Astrahanocka – CS Minaur Baia Mare (duminică, 24 ianuarie, 15.00, Astrahan); Thuringer – Storhamar (duminică, 7 februarie, 13.00, Bad Langensalza)

• Etapa 4: CS Minaur Baia Mare – Astrahanocka (sâmbătă, 6 februarie, 15.00, Baia Mare); Storhamar – Thuringer (sâmbătă, 6 februarie, 15.00, Bad Langensalza)

• Etapa 5: Storhamar – CS Minaur Baia Mare (sâmbătă, 13 februarie, 15.00, Hamar); Astrahanocka – Thuringer (sâmbătă, 13 februarie, 15.00, Astrahan)

• Etapa 6: CS Minaur Baia Mare – Thuringer (duminică, 21 februarie, 17.00, Baia Mare); Astrahanocka – Storhamar (sâmbătă, 20 februarie, 15.00, Astrahan).