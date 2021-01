Elegie pentru Capitoliu

Când evenimente tragice au loc în locuri pe unde te-au purtat pașii, emoția și interesul sunt sporite. Ai sentimentul că s-a tulburat aerul în care te-ai răsfățat, că a fost lovită imaginea cu care te-ai împroprietărit. Asemenea gânduri m-au cutreierat când am urmărit și eu, ca o întreagă lume, asaltul clădirii Capitoliului, în 6 ianuarie 2021, ziua în care noi cinsteam Boboteaza. Un șoc asemănător, dar mai mic ca intensitate istorică, deși au murit mii de oameni, a fost atacul Turnurilor Gemene, din 2001. Acum, la început de an, lovitura a venit din interior. Incredibil, pentru mine, comportamentul lui Donald Trump, președinte încă în funcție, care nu acceptă că a pierdut alegerile pentru un nou mandat. Când am privit clădirea Capitoliului, de pe terasa Muzeului Presei din Washington, am avut revelația întâlnirii cu istoria.

La puțin timp după construcția Capitoliului, clădirea nu era folosită doar în scopuri politice, ci a fost destinată și pentru rânduieli religioase. Aici erau ținute slujbele în zilele de duminică, iar aceste practici au fost făcute până la Războiul Civil. Atunci, unii americani ajunseseră să creadă că statul este o biserică. Apoi această practică a încetat, începând cu mărirea clădirii în anul 1850. Clădirea s-a lărgit pentru a face loc legiuitorilor. Construcția atrage atenția prin Domul Central. Stilul este cel neoclasic. În fața Domului se află Statuia Libertății. Acum, cu prilejul răzvrătirilor, s-a aflat că sub clădire se află mai multe tuneluri secrete, care fac legătura între birouri. Nu pot fi vizitate.

Este o construcție unică în lume. Adică un simbol american. Simbolul democrației americane. În ziua Bobotezei a fost asaltul Capitoliului. Mii de partizani, ai încă președintelui Donald Trump, au trecut de cordoanele de securitate și au urcat scările istoricei clădiri, oprind o sesiune comună a Congresului, în cadrul căreia aleșii urmau să certifice victoria președintelui Joe Biden, la scrutinul din noiembrie. Am văzut imagini greu de imaginat. Protestatarii au năvălit pe coridoarele măreței clădiri, au spart geamuri, au vandalizat birouri, au sfidat condiția demnitarilor. O imagine mi-a rămas întipărită în minte. Un răzvrătit s-a așezat în scaunul președintei Senatului, punându-și picioarele pe masă, ca înaintașii săi, căutătorii de aur și pistolarii care au cucerit Vestul.

FBI-ul a difuzat imagini cu cel care a pus bombe artizanale la sediile partidelor, înainte de violențele de la Capitoliu. Asaltul american, în acest fel, are și alte conotații. În mulțime am văzut și tricolorul românesc. De ce toată această degringoladă în democrația americană? Președintele Trump nu s-a împăcat cu gândul că a fost învins în alegeri. A invocat ideea hoției, democrații i-au furat voturile. În complicatul sistem electoral american cine știe care este adevărul? Că puterea este fruct divin, cine apucă să o guste, cum îmi spunea, pe vremuri, poetul Pituț. Este asemenea celor ce beau vin în cer, la cramele auguste. Donald Trump a gustat din farmecele puterii și a convins zeci de milioane de americani că drumul lui este cel bun. Numai că democrația este alcătuită din alternative.

Cum președintele a rămas rănit în alegeri, a încercat să rămână în istorie prin revolta unor susținători de partid. Stârnind violențele prin asediul Capitoliului, simbolul democrației americane. Cel puțin așa se vede de la noi. Dar și din alte părți. Am urmărit cu atenție derularea evenimentelor. Consemnările corespondenților de presă. Se zice că în timp ce se asedia clădirea Congresului, Trump era la Casa Albă și privea la televizor. Zadarnic au încercat consilierii să-l înduplece, să dea un comunicat pentru calmarea spiritelor. Era inabordabil. Într-un sfârșit, a vorbit cu o jumătate de gură. Dar spectacolul ieșise din scenă. A fost activată Garda Națională, pentru a ajuta forțele de ordine federale și locale pentru rezolvarea pașnică a situației.

Ordinul a fost dat de vicepreședintele Mike Pence. Care a declarat: „Violența nu câștigă niciodată! Libertatea câștigă și asta când este vorba despre casa poporului.” „Nu știm de ce președintele, care este comandantul suprem, nu a dat ordinul”, se întreabă cotidianul New York Times. Rămâne de văzut dacă președintele Trump va participa la ceremonia de învestitură a succesorului său, Joe Biden. Pe 19 ianuarie, va părăsi Casa Albă și va pleca la unul din domeniile sale din Florida. Va fi primul președinte care refuză să asiste la depunerea jurământului succesorului său, după Andrew Johnson, în anul 1869?

Multe întrebări se vor isca în jurul acestui eveniment, cu multe fețe. Pun și eu una. Unde au fost gâștele sacre ale Capitoliului din vechea Romă, care au dat alarma și au asigurat o victorie a romanilor împotriva galilor. Da, a fost una dintre cele mai întunecate zile din istoria SUA! Așa aprecia președintele Biden. Eu rămân cu imaginea Capitoliului într-o zi senină.