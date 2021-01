În Coltău • Punerea în legalitate și-n posesie a romilor, o necesitate!

Comuna Coltău are populație majoritar maghiară, dar și o populație romă de peste 1000 de suflete. Un cartier cât un… cartier de oraș, cât un sat mai mare. Avem comune în Maramureș – Coaș, Bicaz, Poienile Izei – care se căznesc să aibă populația totală necesară funcționării drept comună, de 1.000 de locuitori…

Drept pentru care primarul Lajos Csendes ne spune proiectele ce urmează a fi făcute pentru acea zonă.

„Avem în lucru o grădiniță pentru romi, cu fonduri de la Banca Mondială, am făcut acolo și un teren sintetic de sport. Am vrea să extindem și școala, se face în două locații, pe schimburi și nu e în regulă. Dar peste toate, am făcut cadastrare, am obținut C.F. pe comuna Coltău pentru acea zonă, acum urmează ca până în decembrie anul acesta să îi punem în posesie, pe toți, pe cele 13 hectare! De ce? Sunt 247 de proprietăți, de case de diferite dimensiuni, care trebuie să intre în legalitate. Să fie proprietari și să-și asume,” – spune edilul.

Dar acțiunea are și un substrat. Firescul este dat și de ideea de a-i face proprietari responsabili, dar și de a nu se mai extinde.

„La acest moment mai sunt maxim 30 de locuri de casă acolo și gata, nu mai e unde construi. Trebuie să avem grijă. Este o stagnare în natalitate, nu mai fac atât de mulți copii ca pe vremuri, dar vin generații din urmă și nu o să mai avem ce le oferi…”, spune primarul Csendes.