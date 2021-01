Încă o plecare! Romario Rus a ales ASU Politehnica Timişoara

Încă o plecare din cadrul grupării ACS Fotbal Comuna Recea, totul datorându-se incertitudinii, atât din punct de vedere financiar, cât şi al continuării în campionat.

Romario Rus a ales să renunţe la contractul cu clubul maramureşean, însă mijlocaşul a semnat imediat tot cu o echipă din eşalonul secund. Mijlocaşul a parafat un angajament de un an şi jumătate cu ASU Politehnica Timişoara şi se va bate la promovare.

„Gândurile sunt măreţe, sper să mă ridic la nivelul aşteptărilor. Mă bucur foarte mult că am ajuns la o echipă cu un nume foarte mare în fotbalul românesc. Un club cu istorie, de tradiţie şi foarte iubit. Eu m-am simţit bine la toate echipele la care am jucat. Îmi place stabilitatea şi sper să fie la fel şi aici. Ar fi extraordinar pentru mine să promovăm, mai ales pentru că nu am jucat până acum în Liga I. Să sperăm că ne îndeplinim obiectivul, eu voi ajuta cât pot de mult”, a declarat Romario Rus imediat după semnarea contractului cu ASU Politehnica Timişoara.

Romario Rus nu este primul jucător care părăseşte ACS Fotbal Comuna Recea, Arsene Luboya alegând să semneze cu U Craiova 1948 în decembrie anul trecut.