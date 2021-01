Arestat preventiv pentru tentativă la omor calificat

La propunerea Parchetului, Tribunalul Maramureș a dispus arestarea preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile, până în 12 februarie, inclusiv, a unui inculpat, în vârstă de 54 de ani, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de tentativă la omor calificat.

Pentru a dispune măsura preventivă a arestării, instanța a reținut că în cauză există indicii temeinice care să justifice suspiciunea rezonabilă că inculpatul, în data de 25 decembrie 2020, în jurul orei 17:45, în timp ce se afla împreună cu soția sa, persoană vătămată, în locuința comună din Baia Mare, în cadrul unui conflict generat de consumul de alcool, a aruncat asupra acesteia conținutul unui recipient de țuică, după care a incendiat-o, cauzându-i leziuni primejdioase pentru viață, respectiv arsuri de gradul II și III, pe circa 25-30% din suprafața corpului care necesită pentru vindecare 45-50 de zile de îngrijiri medicale, dacă nu survin complicații.

Hotărârea Tribunalului Maramureș poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare.

Arestat preventiv pentru ultraj, furt calificat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub influența alcoolului

La propunerea Parchetului, Tribunalul Maramureș a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, până în 12 februarie, inclusiv, a unui inculpat, în vârstă de 27 de ani, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de ultraj, furt calificat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Pentru a dispune măsura preventivă a arestării, instanța a reținut că în cauză există indicii temeinice care să justifice suspiciunea rezonabilă că inculpatul, în data de 25 decembrie 2020, în jurul orei 22-22:30, a pătruns în curtea unui imobil din Sighetu Marmației, imobil care reprezintă punctul de lucru al unei societăți comerciale, și folosind fără drept o cheie adevărată, a sustras un autotractor aparținând firmei, pe care l-a condus de drumurile publice până în Municipiul Baia Mare, deși nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și se afla sub influența băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de 0,93 g/l alcool pur în sânge.

În localitățile Baia Mare și Baia-Sprie, inculpatul a condus pe drumurile publice autotractorul sustras ignorând semnalele corespunzătoare de oprire efectuate de agenții de poliție, inclusiv după ce aceștia au executat mai multe focuri de armă, atât de avertisment, cât și spre anvelopele autotrenului.

De asemenea, inculpatul, conducând autovehiculul cu viteză mărită, s-a îndreptat spre un agent de poliție și respectiv spre o autoutilitară de poliție (la volanul căreia se afla un alt agent) și fără să efectueze vreo manevră de evitare a acestora, a lovit autoutilitara cu partea frontală, aceasta răsturnându-se în afara părții carosabile, cu avarii semnificative.

Persoana vătămată, șofer al mașinii de poliție, a suferit leziuni traumatice a căror gravitate a fost evaluată la 2-3 zile de îngrijiri medicale.

Hotărârea Tribunalului Maramureș poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare.