Ieri, 100 de angajați ai Spitalului de Pneumoftiziologie la vaccinul rapel

La centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare s-a derulat activitatea de imunizare cu administrarea celei de-a doua doze de vaccin anti – Covid (rapel) pentru personalul medico-sanitar și auxiliar din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Dr Nicolae Ruşdea”. S-au prezentat 100 de angajați din cei care au primit prima doză în 27 decembrie 2020. Nu au fost efecte adverse imediate. Echipa de vaccinare a fost compusă din as. Vasile Bob, as. Vlad Uțe, as. Florica Bizău, as. Lăcrimioara Ardelean și as. Alexandru Coroian, de la centrul de vaccinare al Spitalului Județean de Urgență, coordonat de dr. Vasile Bonaț, director medical.

Imunizarea a 42 de vârstnici de la Căminul pentru Persoane Vârstnice Baia Sprie

Și la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Baia Sprie s-a procedat la administrarea primei doze de vaccin, precum și imunizarea unui număr de 42 de rezidenți ai căminului, acțiune de vaccinare în comunitate pentru persoanele vulnerabile, cuprinse în etapa 2 de vaccinare comunitară.