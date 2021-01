Prof. dr. Anca Hendea: ISJ Maramureș nu taie clase din școli

Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar viitor, aflat în această perioadă în analiză, transpune o problemă presantă a mediului educațional: numărul scăzut al elevilor care, din toamnă, vor urma cursurile clasei a IX-a. Consecințele acestei situații și soluțiile viabile găsite sunt explicate, în cele ce urmează, de prof. dr. Anca Hendea, inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.

deficit de 1.391 de elevi de clasa a VIII-a

Reporter: Se vehiculează că ați ”tăiat” mai multe clase de la liceele de elită din județ…

prof. dr. Anca Hendea, inspector școlar general: Inspectoratul Școlar este o instituție publică deconcentrată a Ministerului Educaţiei, care își organizează activitatea la nivel județean și care acționează pentru realizarea obiectivelor educaționale în domeniul învățământului preuniversitar, pe baza unor legi, ordine de ministru, regulamente și metodologii. Noi nu putem acționa subiectiv, discreționar, favorizând sau defavorizând unități școlare. Noi nu împărțim unitățile școlare în licee de elită și celelalte. Respectăm munca tuturor colegilor noștri și dreptul la educație al tuturor elevilor din Maramureș.

R.: De la nivelul inspectoratului, puteți ”tăia” clase?

prof. dr. A.H.: În activitatea noastră de fundamentare a planului de școlarizare pentru județul Maramureș, respectăm prevederile Legii Educației Naționale din 2011, Legea 185 din august 2020, Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul nr. 5599 din 21 septembrie 2020.

R.: Concret, ce se întâmplă la nivelul viitoarelor clase a IX-a de la Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” și de la Colegiul de Arte din Baia Mare?

prof. dr. A.H.: Cele două unități școlare pe care le-ați numit fac parte din cele 33 de unități școlare din județul nostru care pregătesc elevi în învățământul liceal. La nivelul Maramureșului, ne confruntăm cu un deficit de 1.391 de elevi de clasa a VIII-a care NU se vor regăsi în bănci, în clasa a IX-a, anul școlar viitor, adică 2021-2022. Dacă în anul școlar 2020-2021, numărul total de elevi absolvenți de clasa a VIII-a este, în Maramureș, de 4.467, anul viitor vor absolvi 3.076 elevi. Diferența de 1.391 conduce automat la absența acestor elevi din bănci, în clasa a IX-a, în septembrie 2021. Este o situație dramatică, dar reală. Această diferență de elevi se reflectă în numărul de clase pe care le putem/ nu le putem constitui la nivelul județului. Iată că nu e vorba de o tăiere de clase, de o nedreptate sau de o decizie arbitrară luată în pripă la nivelul ISJ, ci este o situație reală, de care nu ne facem noi răspunzători, dar pe care trebuie să o gestionăm noi, în mod corect. Se pune întrebarea: Cum procedăm? Decidem să punem lacătul pe unele școli, cu un singur rând de clase, pentru a nu afecta fondul de clase din liceele care au 3-8 clase pe nivel?

dreptul la educație, acordat prin Constituție tuturor copiilor

R.: Cum ați procedat?

prof. dr. A.H.: Le-am comunicat colegilor directori problemele etapei în care ne aflăm, datele pe care trebuie să își fundamenteze proiectul planului de școlarizare, numărul de elevi pentru fiecare clasă a IX-a și principiile pe care le-am gândit și le-am dezbătut în consiliul de administrație al inspectoratului și cu reprezentanții sindicatelor: numărul de clase la colegiile și liceele teoretice din Baia Mare egal, respectarea locurilor pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, păstrarea locurilor pentru romi, acordarea atenției cuvenite învățământului profesional și tehnic. Fiecare unitate școlară are plusurile sale, evident; fiecărui elev îi respectăm opțiunile; fiecare coleg este valoros; există justificări subiective pentru a păstra o clasă sau alta, dar statisticile vorbesc de la sine. Nu vi se pare corect să păstrăm o clasă acolo unde e singura a IX-a din liceu, iar liceul acela e situat la mare distanță de următorul liceu? În viitorul foarte apropiat, trebuie să căutăm soluții pentru creșterea eficienței muncii tuturor în acele unități școlare, astfel încât rezultatele elevilor să se îmbunătățească vizibil. Eu nu pot să accept argumentele unora care clădesc bariere artificiale între școli și etichetează. Cum aș putea crede că Maramureșul are doar câteva școli de elită și restul sau că o specializare este superioară alteia?! Eu cred că la fel de valoroși sunt și un artist, și un informatician, și un mecanic, și un electrician etc. – fiecare în felul său are un rost și este indispensabil în societatea noastră. Să nu uităm că dreptul la educație este acordat prin Constituția României tuturor copiilor. Colegii noștri titulari la școli în care se zbat să asigure educația unor copii pentru care viața nu a fost foarte generoasă nu sunt dascăli de mâna a doua! Cum să propui tu, „profesor la o școală de elită”, închiderea unor licee care nu au rezultatele tale?! Tu, coleg director (iertare cer pentru pronumele folosit), trebuie să știi că, în fundamentarea planului de școlarizare, trebuie să fie respectate criteriile: legislativ, demografic, economic, geografic, socio-economic și al relevanței. Trebuie să ținem cont de datele și recomandările stabilite prin PRAI și PLAI și să promovăm măsuri dinamice pentru accesul la educație al TUTUROR copiilor și elevilor, care să permită acoperirea echitabilă a tuturor zonelor din mediul urban și din mediul rural cu oferta de formare. Iar dacă nu cunoști legislația, dacă etichetezi alte școli sau dacă nu explici colegilor tăi toate aceste principii – despre ce elită vorbim?!

legislația nu permite inspectoratelor școlare operaționalizarea unilaterală a unor decizii pe acest subiect

R.: Cum s-a ajuns la această situație?

prof. dr. A.H.: Pe de o parte, din 1990 încoace, asistăm la un spor demografic negativ și declinul demografic, în Maramureș, continuă. Pe de altă parte, din septembrie 2012, clasa pregătitoare a devenit obligatorie, prelungind cu un an momentul la care elevii vor începe ciclul inferior al liceului. Clasa pregătitoare prezintă numeroase avantaje, ca de exemplu, de a familiariza elevul cu o formă de organizare a activității de natură să-l responsabilizeze și de a-i oferi adaptarea în mod prograsiv la cerințele școlii, reprezintă un succes în dezvoltarea copilului și o practică în mai multe state din Uniunea Europeană. Dar, în acest moment, în școlile din întreaga țară, se resimte lipsa unui număr de peste 40.000 de copii de clasa a VIII-a, care să înceapă clasa a IX-a anul viitor, ca urmare a implementării acestei clase, în 2012. În această situație, cum să susții că inspectoratul taie clase?! Ca să tai, trebuie să ai ce tăia!

R.: De ce ați anunțat acum această situație?

prof. dr. A.H.: Noi lucrăm, din toamnă, la fundamentarea rețelei școlare și a cifrei de școlarizare pentru anul școlar viitor. Avem de respectat un calendar al operațiunilor desfășurate de inspectoratele școlare cu privire la rețeaua școlară și la proiectul planului de școlarizare pentru anul 2021-2022, care este public, cunoscut celor implicați și care urmează, în general, calendarul anilor precedenți. În plus, am atras atenția încă de anul trecut școlar, apoi în această toamnă, asupra necesității de a fundamenta corect, eficient, rețeaua școlară din Maramureș, fapt care stă la temelia unui învățământ eficient. Am purtat discuții cu foști și cu actuali primari, cu directori, cu dascăli. Am propus realizarea de consorții școlare, fuziunea unor instituții, fapt care ar conduce la câteva beneficii substanțiale pentru elevii din rețeaua școlară a Maramureșului, ar securiza catedrele profesorilor, ar eficientiza managementul, dar ar conduce și la reducerea posturilor de… directori și, posibil, a fondului de ore alocat pentru plata cu ora. Legislația nu permite inspectoratelor școlare operaționalizarea unilaterală a unor decizii pe acest subiect.

situația din Maramureș nu e singulară, această problemă se manifestă în toată țara

R.: În ce etapă de lucru vă aflați acum?

prof. dr. A.H.: De la finalul lunii noiembrie, informațiile statistice erau clare și, după coroborarea mai multor surse oficiale de colectare a datelor, am trecut la centralizarea lor. La nivelul ISJ, am realizat o situație detaliată și am informat directorii, reprezentanții celor două sindicate din învățământ. Am avut mai multe întâlniri în comisii paritare pentru a stabili cu sindicatele principiile pe care doream să le aplicăm, pentru a fi obiectivi și a ține cont de toate prevederile legale. Am anunțat directorii de unități școlare, în mai multe ședințe de lucru, despre situația reală. Am prezentat date statistice concrete, grafice, machete, tabele. La întâlnirea de lucru din 5 ianuarie 2021, au participat 57 de directori, le-am comunicat principiile de lucru și i-am rugat să analizeze situația creată, pentru a identifica ÎMPREUNĂ cele mai eficiente soluții. Cei mai mulți colegi directori se comportă profesionist și s-au mobilizat exemplar pentru a realiza cel mai eficient proiect de plan de școlarizare posibil, în situația pe care o cunoaștem.

R.: Care e situația în municipiul Baia Mare?

prof. dr. A.H.: Dacă în 2020-2021 avem, în clasa a VIII-a, 2.250 de elevi, în 2021-2022 vom avea 1.627, adică mai puțini cu 623. Deci vom putea forma 58 de clase, în loc de 80! Cu 22 mai puține!

R.: Care credeți că vor fi consecințele reducerii numărului de elevi, reflectat în reducerea numărului de clase a IX-a?

prof. dr. A.H.: E posibilă creșterea calității pregătirii elevilor care doresc să urmeze un liceu. Știind că locurile sunt mai puține, toți cei implicați vor avea interesul să își asigure un loc învățând mai mult și mai eficient. În egală măsură, există temerea că se vor reduce norme de profesori și posturi de directori adjuncți, datorită micșorării numărului de clase. Analizăm la nivelul inspectoratului și acest aspect al situației. Profesorii titulari ale căror norme vor fi afectate pot participa la etapele de mobilitate care urmează, ei păstrându-și statutul de titulari.

R.: Se mai poate modifica ceva?

prof. dr. A.H.: În acest moment, vorbim despre un PROIECT AL PLANULUI DE ȘCOLARIZARE. Ca orice proiect, el comportă modificări. Va deveni PLAN de școlarizare după parcurgerea mai multor alte etape și aprobarea sa de către Ministerul Educației. Situația din Maramureș nu e singulară, această problemă se manifestă în toată țara și este cunoscută la nivel ministerial, unde se caută soluții. Dacă se va micșora numărul de elevi pentru constituirea formațiunilor de studiu de început, de la 28, cât e acum, vom reface întreaga situație, ținând cont de criteriile și de principiile enumerate mai sus. Sperăm ca, anul viitor, numărul elevilor de clasa a VIII-a să fie similar cu cel din anul trecut, iar situația să se relaxeze.