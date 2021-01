Vocea MERITO

Două județe (Maramureș și Sălaj), două licee, șapte profesori, 86 de elevi (93 de suflete au vibrat) și Ziua Culturii Naționale. Atelier #MERITO – Despre Repere și #Colaborare, Oameni pe care îi întâlnești prin Educație! Am aflat lucruri mai puțin știute despre Eminescu, am ascultat „Mai am un singur dor” – varianta pian și saxofon, versuri recitate, înregistrate de elevi, Tudor Gheorghe, „Valsul Rozelor”, Al. Macedonski, am lucrat în 8 camere pe Zoom, am descoperit oameni care ne pot schimba, pot deveni repere, oameni valoroși care prin intermediul Educației (formale, nonformale, informale) ne pot marca destinul, am aflat și de ce am dori să-i cunoaștem, am avut parte de o surpriză (un calendar cu multe informații despre și cu Eminescu) și, la final, acorduri folclorice din Maramureș (să nu uităm de cultura populară) și toate acestea în două ore care au trecut ca două clipe. Vorba lui Blaga „Oprește, Doamne, ceasornicul cu care ne măsori destrămarea”. Aplicații utilizate – Zoom, breakout rooms, Vacaroo, Animoto, Padlet. (prof. Tatiana Cauni, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare – laureat MERITO)