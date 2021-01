Academia Minaur, învinsă de Szejke

Primul meci oficial disputat de Academia de Handbal Minaur după o pauză de aproape un an a consemnat şi prima înfrângere, suferită în detrimentul ocupantei locului secund în seria C a Diviziei A. ACS Szejke Odorheiu Secuiesc a câştigat cu 38-25 (20-13) în faţa unei echipe compuse numai din juniori I şi II, o victorie absolut previzibilă a grupării cu şanse de a ajunge la baraj în acest sezon.

Odorheiu Secuiesc a condus din primul minut şi pe tot parcursul confruntării, dar juniorii băimăreni au reuşit să ofere o replică bună până la scorul de 11-8 (16). De aici încolo, Szejke s-a distanţat clar şi la pauză avea un avans de şapte goluri, 20-13. Diferenţa s-a mărit şi mai consistent pe parcursul părţii secunde, astfel că Szejke Odorheiu Secuiesc s-a impus cu 38-25. • Academia de Handbal Minaur: Pașca, Ghibirdic, Horotan – Ardelean 7, Hauler 4, Chiș 4, Buciuman 2, Sabou 2, V. Pop 2, Petrea 2, Paul 1, Astalâș 1, Buciuman, Konya, B. Paul, R. Pop. Antrenori: Florin Mironescu și Claudiu Clonovszki. • Szejke Odorheiu Secuiesc: Orban, Jobb – Konya 13, Komporaly 5, Palatka 4, Szabo 4, Tăuțean 2, Jere 2, Katona 2, Mihaly 2, Csibi 2, Pal 1, Fekete 1, Hadnagy. Antrenor: Lorant Sipos.

Rezultatele etapei 4, Seria C: CNOPJ Timişoara – CSM Oradea 35-28; CSM Sighişoara – AHC Potaissa Turda II 28-26; Universitatea Cluj-Napoca – CSU Politehnica Timişoara 29-19; Academia de Handbal Minaur Baia Mare – ACS Szejke Odorheiu Secuiesc 25-38.