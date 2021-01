Pandemia a întârziat evoluția în carieră a angajatelor din IT

Jumătate (50%) dintre femeile care lucrează în domeniul tehnologiei consideră că efectele pandemiei COVID-19 au întârziat progresul lor în carieră, iar într-o pondere similară s-au străduit să gestioneze munca şi viaţa de familie, începând din martie 2020, arată datele noului raport „Women in Tech”, realizat de Kaspersky.

Conform cercetării, aproape o treime dintre femeile care lucrează în industria tehnologică preferă să lucreze de acasă decât de la birou. Totodată, un procent similar declară că funcţionează mult mai eficient atunci când lucrează de acasă şi până la 33% au dezvăluit că au mai multă autonomie atunci când nu lucrează într-un birou. Cu toate acestea, mai multe informaţii din acest raport evidenţiază faptul că posibilitatea alegerii sistemului de muncă la distanţă pentru femeile din domeniul tehnologiei nu este chiar egal cu progresul social în această dinamică de „lucru de acasă”. Astfel, aproape jumătate dintre femeile care lucrează în IT s-au străduit să gestioneze munca şi viaţa de familie din martie 2020 – o variabilă care e foarte însemnată în America de Nord, dar care este o tendinţă consecventă la nivel mondial. Întrebate despre sarcinile de zi cu zi care afectează productivitatea sau progresul muncii, 60% dintre persoanele chestionate au spus că au făcut majoritatea activităţilor ce ţin de curăţenia în casă (comparativ cu 47% dintre bărbaţi), 63% au fost responsabile de şcoala la domiciliu (vs 52% dintre bărbaţi) şi 54% au fost nevoite să-şi modifice programul de lucru mai mult decât partenerul de sex masculin, pentru a avea grijă de familie.