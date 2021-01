Interviu într-o revistă americană cu Dorel Topan după expoziția sa din Manhattan

Lucrările artistului Dorel Topan au fost expuse la galeria Artifact, New York care are o experiență de peste 20 de ani în colaborarea cu artiști contemporani, iar portofoliul său este completat și de proiecte expoziționale tematice realizate cu parteneri strategici precum Microsoft („Designed on Surface”) și Pentagram („NASA Logo Design Anniversary”). Cu această ocazie, revista americană de artă Artery a publicat un interviu cu pictorul român despre expoziția sa din Statele Unite ale Americii, precum și despre viziunea sa artistică. Expoziția personală a artistului a putut fi vizitată în perioada decembrie 2020 – ianuarie 2021 în Manhattan – una dintre cele mai atractive destinații pentru iubitorii artei contemporane din întreaga lume.

În interviul său acordat lui Paul Zimmerman pentru revista Artery, New York, disponibilă în limba engleză pe site-ul publicației, Dorel Topan vorbește inclusiv despre creația sa artistică în vreme de pandemie.

„2020 a fost un an în care am avut în primul rând, dincolo de îngrijorări și mai mult timp în izolare ocazia de a-mi așeza gândurile, de a mă raporta la cariera mea de până acum. Cred că pandemia ne-a atras atenția asupra fragilității ființei umane și sper să ne facă mai solitari. Eu mă străduiesc să nu abandonez căutarea bucuriei din obiectele dragi mie, deși există o ipocrizie a relației individului cu obiectul de consum. O să pictez la fel de colorat și poate că picturile mele vor aduce o doză de bucurie într-o mare de artă pesimistă. Câteodată e bine să te bucuri de ceea ce ai realizat, iar în acest sens imaginile cu expoziția de la Artifact Gallery m-au bucurat foarte tare. Am avut de asemenea bucuria să constat că am un public admirator constant pe rețelele de socializare”, a punctat Dorel Topan.

Artistul Dorel Topan are o activitate artistică dinamică, pe plan național și internațional. Datorită colaborării cu Artifact Gallery New York, a participat, în 2018, la expoziția târgului de artă Red Dot, Miami, Florida, iar în 2019 la expoziția Praxis Remix la Metropolitam Museum Las Vegas, Flat Files din Los Angeles, Art up Close la Artexpo New York, Yachting Show Monte Carlo, Monaco. În decembrie 2020 Artifact Gallery a deschis expoziția personală Dorel Topan.