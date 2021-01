Paula Seling a pregătit o variantă inedită a Horei Unirii

Duminică, 24 ianuarie, la TVR 3 sunt programate pe tot parcursul zilei dezbateri, documentare și momente artistice, pentru a celebra Unirea de la 1859 și pe cei care au înfăptuit-o, arată televiziunea publică. În acest an, îndrăgita artistă Paula Seling a înregistrat, în exclusivitate pentru TVR, la Ateneul Român, propria versiune a Horei Unirii.

Programele care celebrează Unirea de la 1859 și pe cei care au înfăptuit-o debutează la TVR 3 cu “Hora Unirii” interpretată de Paula Seling. Poezia lui Vasile Alecsandri, transpusă în muzică de Alexandru Flechtenmacher, se cântă la 24 ianuarie, când s-au unit Moldova si Țara Românească, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. „În acest an, îndrăgita artistă Paula Seling a dorit să fie aproape de Televiziunea Română în demersul acesteia de a celebra Ziua Unirii. Astfel, ea a înregistrat, în exclusivitate pentru TVR, la Ateneul Român, propria versiune a Horei Unirii, cu multă sensibilitate, dar și cu respect pentru acest adevărat simbol național”, scrie tvr.ro.