Ajutor de deces 2021 • Asigurații sau pensionarii, cu 266 lei în plus

În acest an, primesc ajutor de înmormântare următoarele persoane: asigurații sau pensionarii (5.429 lei, cu 266 lei în plus față de 2020), membrul de familie al asiguratului / pensionarului (cu 133 lei în plus, adică 2.715 lei).

Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului: asiguratului; pensionarului; unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi: soțul supraviețuitor; copilul; părintele; tutorele; curatorul; oricare persoană care dovedește cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului

Ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat. Membru de familie, în sensul legii, poate fi: soțul/soția; copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflați în întreținere, dacă au devenit inapți pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani; părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către: casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia; instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul decesului șomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.