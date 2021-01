Locul trei la ovine pe UE

Numărul de oi și capre din România continuă să crească an de an, cu circa 2%. Potrivit Institutului Național de Statistică, efectivele de porcine și păsări se măresc cu 1%, respectiv 2% pe an. Numărul găinilor ouătoare a urcat cu 10% în ultimul an!

Efectivul de bovine scade cu circa 3% pe an. De prin 2007, după aderarea la UE, s-a prăbușit numărul vacilor și al bivolițelor de lapte, dar și al junincilor pentru reproducție. Însă din 2011, după ce statul a introdus subvenții mari pentru crescători, numărul bovinelor se menține constant, în sensul că țăranii (ei nu primesc subvenții) își vînd vacile din grajd, iar micii fermierii (țăranii cu peste 5 la munte și 10 vaci la șes) își cresc mereu efectivele, subvențiile anuale fiind foarte mari, 380 euro pe cap de vacă și an!

Față de momentul aderării, avem mai puține vaci cu 35% și mai puțini porci cu 40%. La oi și capre, ne aflăm pe locul 3, iar la bovine și porcine, pe locul 10 între cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Datele statistice dovedesc faptul că politica agricolă europeană și națională sînt defavorabile gospodarilor de la sate (inclusiv celor 700.000 de țărani români).