Minaur a câștigat primul amical

CS Minaur Baia Mare a câștigat primul amical al iernii, 4-1 (2-1) cu Progresul Șomcuta Mare, dispută consumată sâmbătă dimineață pe terenul 2 al stadionului „Viorel Mateianu”. Atât pentru galben-albaștrii, cât și pentru șomcuteni a fost primul joc de verificare de la începerea antrenamentelor, iar în programul celor două combatante mai sunt stabilite încă șapte partide pentru fiecare dintre ele. Golurile echipei băimărene au fost marcate de Alexandru Pop, Paul Nistor, Andrei Hațieganu și Ionuț Măhălean, iar pentru Progresul a înscris Bogdan Bârle.

• CS Minaur Baia Mare • Repriza I: Alex Gudea – Krisztian Szekely, Andrei Tînc, Alexandru Core, Alexandru Pop, Adrian Popa, Ștefan Tirla, Paul Nistor, Bogdan Minteuan, Bogdan Melinte, Mircea Donca. • Repriza a II-a: Karoly Fila – Cristian Paul, Ciprian Duruș, Răzvan Lupu, Andrei Ofrim, Mark Parnău, Valer Giurgiu, Cosmin Berindea, Denis Szep, Andrei Zete, Andrei Hațieganu. Au mai intrat: Ionuț Măhălean și Denis Matei.

• Progresul Șomcuta Mare • Repriza I: Roșiianu (Lovasz) – D. Pop (C. Bud), Pașca, Lang, Revesz, C. Domnița, Balmoș, Ștef, Răduneață, Petran, B. Bîrle. Repriza a II-a: Lovasz (Brumar) – C. Bud (S. Cupșa), N. Cil, B. Lazăr, A. Tutuța, R. Lazăr, Negreanu, Gherghel, Bușică, Nemeș, Petran (B. Bîrle).

CS Minaur va juca următorul joc de pregătire miercuri, 27 ianuarie, împotriva celor de la CSM Satu Mare.