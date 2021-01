Primarul orașului Baia Sprie a devenit din nou tătic

Familia primarului orașului Baia Sprie, Alin Sebastian Bîrda, s-a mărit. Alesul local a anunțat pe pagina sa de socializare că începutul anului 2021 i-a adus încercări, dar și binecuvântări în plan personal.

„Cel mai frumos dar cu care am fost binecuvântat eu și soția mea este fiica noastră, Iulia, care s-a născut de câteva zile și care alături de Sebastian și Ștefan ne luminează viața și căminul. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și urările de sănătate trimise și doresc din inimă fiecărei familii din Baia Sprie fericire și sănătate în noul an. Pentru Baia Sprie am alături de Consiliul Lo­cal Baia Sprie proiecte mari, atât pentru 2021, cât și pentru întregii 4 ani pentru care mi-ați acordat votul și încrederea”, a anunțat primarul din Baia Sprie.