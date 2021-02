Maramureșenii, rezultat pozitiv în Argeș

CS Mioveni – ACS Fotbal Comuna Recea 1-1 (1-0)

Formația maramureșeană revine cu un punct imens de pe terenul unui adversar cu aspirații la play-off, ACS Fotbal Comuna Recea remizând 1 la 1 în confruntarea cu CS Mioveni, după ce la pauză argeșenii se aflau în avantaj.

Punctul smuls la Mioveni este benefic în obiectivul propus, evitarea retrogradării, ca și în cazul play-off-ului, și în play-out lupta se dovedește extrem de strânsă. ACS Fotbal Comuna Recea nu a făcut o primă repriză strălucită, cu o abordare defensivă, însă în partea secundă datele problemei au stat cu totul altfel, elevii lui Florin Fabian preferând o strategie ofensivă, care a dat roade, aspect concretizat și pe tabela de marcaj prin golul egalizator, dar și prin alte două situații mari care i-ar fi putut aduce în avantaj.

Gazdele au deținut inițiativa în prima repriză și Mar are prima șansă de a deschide scorul în minutul 10, șutul acestuia de la 16 m fiind respins în corner de Răilean. După numai un minut, Gherghe beneficiază de o situație rarisimă, din apropierea porții adverse reluând paralel, poarta fiind goală. Conform celor derulate în teren, CS Mioveni va sparge gheața în minutul 31, Ionuț Rădescu marcând cu un șut la colțul lung de la 7 m: 1-0. Argeșenii își puteau dubla avantajul până la pauză, Răilean salvând senzațional în minutul 38 la incursiunea de 30 m izbutită de atacantul Blănaru. Florin Fabian a mutat inspirat la pauză, prin introducerea mijlocașului Mărieș, jucător care va aduce egalarea la numai patru minute de la reluare. Acesta reia cu capul de la 13 m aproape de vinclu centrarea venită din dreapta: 1-1. Oaspeții simt perioada excelentă și au posibilitatea să preia avantajul peste alte două minute, șutul din careu al lui Văsălie fiind respins de pe linia porții de Gherghe. După iese la rampă atacantul Marius Coman, golgheterul celor de la Recea nereușind, în minutul 56, să-l învingă pe Iustin Popescu, după o fază rapidă de atac. Mioveniul mai are două semiocazii în decurs de numai un minut, 66 și 67, însă Comuna Recea conservă perfect rezultatul și se întoarce cu un punct ce poate conta enorm în economia finală a campionatului.

ACS Fotbal Comuna Recea are în etapa viitoare parte de un nou adversar pe măsură, FC Universitatea Cluj-Napoca urmând să poposească în Maramureș, o altă componentă a ligii secunde cu gânduri de promovare.

• CS Mioveni: I. Popescu – Oancea, Iacob, Gherghe (57, Ișfan), Șerbănică, D. Toma (77, Ivan), Panait, Mar, Rădescu (77, Coșereanu), Blănaru, B. Rusu. Antrenor: Alexandru Pelici. • ACS Fotbal Comuna Recea: Răilean – Potcoavă (46, Mărieș), Oiță, Burdeț, Ispas, Văsălie, Akhmatov (90+3, Szecui), Micaș (cpt.), Fică (85, Brata), Mendoza, M. Coman (82, Batin). Antrenor: Florin Fabian. • Arbitri: Iuliana Elena Demetrescu (Râm­nicu Vâlcea) – Mihaela Țepușă, Roxana Ivanov (ambele București). Rezervă: Andrei Moroiță (Ploiești). Observatori FRF: Cris­tian Sava (Bacău), Horațiu Stănescu (Craiova).