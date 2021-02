Un nou videoclip al Paulei Seling: Nu privi în jos

Artista maramureşeană, Paula Seling a anunţat că piesa sa, Nu privi în jos are acum şi videoclip. Videoclipul prezintă povestea a doi oameni ce se întâlnesc în trenul vieţii, iar în amurgul calatoriei, retrăind momente preţioase ce i-au unit, înţeleg că cel mai de preţ lucru pe lume este iubirea.

”O viaţă împlinită se măsoară în amintiri frumoase şi în iubire. «Nu privi in jos» este o piesă cu mai multe substraturi. Am scris-o în urmă cu mult timp şi, chiar dacă am cântat-o deja în concerte, abia acum are videoclip şi varianta finală a producţiei. Versurile le-am scris împreună cu doi buni prieteni – Adina Nelu şi Marius Marincaş, iar productia a fost făcută de Norbert Kovacs, mi­xaj Florin Sorăşan. Coardele au fost inregsitrate in SUA de către Jonathan Yudkin, artist ce a produs piese câştigătoare de Grammy din repertoriul unor artişti precum Carrie Underwood, Kelly Clarkson, Taylor Swift, Cher”, a subliniat Paula Seling.

Paula Seling a mai spus că la filmări a colaborat cu echipa Ciofilm, autorii videoclipurilor pieselor „Ridică-te” si „O fata cu un pian” şi a avut-o alături la make-up pe Pogorelaia Irina. Videoclipul a fost filmat la Chişinău.