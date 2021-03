Discuţii despre voluntariat cu elevii de la ”Blaga”

Beatrix Konyves, studentă la University of Greenwich din capitala Angliei, a fost invitată săptămâna aceasta să le vorbească elevilor de la Şcoala Gimnazială ”Lucian Blaga” din Baia Mare despre ea şi despre experienţa ei de voluntariat, alături de încă doi prieteni, implicaţi şi proactivi – Radu Vele şi Dan Carpov.

Întâlnirea a fost organizată de echipa FAR a şcolii, formată din reprezentanţi ai ciclului gimnazial care au o voce la nivelul clasei lor. Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Baia Mare este inclusă în programul „Şcoala Încrederii”, dezvoltat de Well­being Institute şi Mind Education în parteneriat cu Transylvania College şi ”Şcoala pentru cuplu”. Practic, prin acest program, profesorii şi elevii lucrează împreună pentru dezvoltarea lor personală şi este axat pe promovarea celor şapte deprinderi ale unei persoane eficace. ”Trebuie să recunosc că pe mine m-a «crescut» educaţia nonformală. Aşa mi-am descoperit eu drumul în viaţă ca scriitoare şi lucrător de tineret (nu pierd nicio ocazie să spun asta). Şi mă gândesc, acum, oare cum ar fi fost dacă aş fi făcut pasul către nonformal mai repede. Educaţia formală nu este pentru toţi la fel cum, de multe ori nici cea nonformală nu este neapărat pentru toţi. Fiecare avem nevoie de experienţe diferite pentru a ne dezvolta. Deşi nu pot să spun că nu m-am descurcat la şcoală, mereu m-am simţit mai bine făcând voluntariat şi organizând proiecte la Centrul de Tineret”, a punctat Beatrix Konyves. Tânăra din Baia Mare, care acum studiază la Londra Literatura engleză şi scrierea creativă, a mai adăugat: ”mă bucur că am avut ocazia să îi întâlnesc pe aceşti elevi şi dascăli minunaţi. Sunt mândră că am făcut matematică cu doamna profesoară Ioana Delia Popovič de la care am învăţat că atunci când dau de un obstacol trebuie doar să mă dau un pas în spate şi să caut o altă soluţie. Şi sunt atât de fericită că cel puţin o şcoală din Baia Mare a deschis poarta către nonformal şi îşi încurajează elevii să se dezvolte cu adevărat”. La nivelul Şcolii Gimnaziale „Lucian Blaga” Baia Mare există echipa FAR a profesorilor, dar şi cea a elevilor, care sunt ghidaţi de consilierul şcolar Patricia Ghita. Tot în cadrul acestei şcoli, coordonatorul pentru „Şcoala încrederii” este prof. Camelia Chiş. „Suntem recunoscători pentru şansa oferită comunităţii noastre de programul «Povestea», astăzi denumit «Şcoala încrederii» şi, implicit, de Fundaţia Transylvania College din Cluj-Napoca. Apreciem efortul oamenilor care cred în educaţie, în profesorii care pot creşte lideri. Programul «Şcoala încrederii» umple un gol şi repoziţionează câteva piese în întreg procesul de învăţământ astfel încât copilul să fie pe primul loc, nevoile sale să fie recunoscute, înţelese şi adresate”, a subliniat prof. Ioana Delia Popovič, directorul Şcolii Gimnaziale ”Lucian Blaga” Baia Mare.