În Poienile de Sub Munte • Record la alcoolemie în 2021

Joi seara, la ora 21.50, polițiștii din Leordina au fost sesizați că în Poienile de Sub Munte a avut loc un accident rutier, iar conducătorul autoturismului implicat a părăsit locul faptei și se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii au identificat autoturismul în cauză în centrul comunei, de unde și-a continuat deplasarea spre cătunul ,,Nejnei Crai”.

Polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire, folosind semnalele acustice și luminoase, iar conducătorul auto a oprit autoturismul.

A fost identificat șoferul ca fiind un bărbat, de 27 de ani, din Poienile de Sub Munte.

Din verificările polițiștilor reiese că bărbatul, în timp ce a condus autoturismul pe DJ 187 Poienile de Sub Munte, a pierdut controlul autoturismului și a lovit un hidrant, după care a fost proiectat în poarta de acces a unui imobil și în gardul altui imobil.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost însoțit la Centrul de Permanență Ruscova unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei..

În cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

În Vișeu de Sus

Amenzi de aproape 10.000 lei și 5 certificate reținute

Joi, 4 martie, polițiștii din Vișeu de Sus au efectuat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră împreună cu specialiști din cadrul RAR.

În cadrul acțiunii au fost verificate 32 de autovehicule, 45 de persoane au fost legitimate și au fost efectuate 10 testări cu aparatul etilotest.

Pentru neregulile constatate au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproape 10.000 lei. Ca măsură complementară s-a dispus reținerea a 5 certificate de înmatriculare și a unui permis de conducere pentru conducere cu alcoolemie.

Atenție șoferi! Autovehiculele pot fi ridicate de pe domeniul public

Conform unei legi promulgate de Klaus Iohannis, autoritățile vor putea ridica mașinile parcate neregulamentar pe domeniul public. Legea completează legislația rutieră actuală, care dă autorităților drept de ridicare a autovehiculelor doar de pe drumurile publice.

Sunt vizate mașinile parcate pe trotuare, spații verzi, zone pietonale.

Pentru parcarea neregulamentara a mașinii, proprietarii vor achita o taxă pentru ridicare și o amendă contravențională.