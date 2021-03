Criterii de alegere a unui nume de domeniu original

Exista cativa pasi esentiali pe care este important sa ii parcurgeti atunci cand incepeti calatoria in lumea lansarii unei afaceri, pasi care va pot asigura succesul sau esecul afacerii in viitor. O alegere ignorata in mod obisnuit de multi proprietari de afaceri aflati la inceput de drum este alegerea unui nume de domeniu original.

Alegerea si inregistrarea unui nume de domeniu web pentru compania dvs. este extrem de importanta. Desi pare o decizie aparent neimportanta pe care multi cred ca o pot amana, este una de care depinde succesul prezentei dvs. online.

Un nume de domeniu original poate ajuta la construirea autoritatii marcii si la pastrarea clientilor. Poate ajuta un produs sa se evidentieze intr-o „mare” de concurenti care ofera un produs sau un serviciu similar.

Alegerea unui nume de domeniu este un proces care nu trebuie abordat cu usurinta deoarece s-ar putea sa va alegeti cu un nume plictisitor care sa nu va ajute cu nimic. Prin urmare, atunci cand va ganditi la un nume de domeniu, trebuie sa investiti timp si sa fiti creativi.

In continuare vom discuta despre avantajele unui nume de domeniu original si va vom impartasi cateva sfaturi cu privire la modul in care puteti deveni creativ. Speram sa va ajute afacerea in a obtine avantajul de care are nevoie nu numai pentru a reusi, dar si pentru a prospera.

Ce este un nume de domeniu?

La inceputurile Internetului, primele computere comunicau intre ele folosind o adresa Internet Protocol (IP). Acestea functionau ca adresa virtuala a computerului avand doua scopuri: localizarea unei adrese web si identificarea adreselor web.

Sistemul IP a functionat destul de bine intr-un cadru redus de computere. Dar chiar si atunci, urmarirea acestor secvente de numere si puncte nu a fost o sarcina usoara, mai ales daca doreati sa memorati o adresa IP. Acest lucru a devenit si mai complicat atunci cand adrese IP suplimentare erau adaugate la retea. Extinderea acestui sistem nu era posibila, in mare parte datorat limitarilor memoriei umane.

Pentru a rezolva aceasta problema, informaticienii au creat un sistem diferit in care adresa IP era inregistrata si legata de un nume unic.

Acest nume a functionat ca un substitut natural si usor al adresei IP numerice. Odata introduse, aceste nume se traduc automat in acea adresa IP. Astazi, aceste comenzi rapide virtuale sunt ceea ce numim nume de domenii.

Odata cu aparitia numelor de domenii, au aparut si domeniile de nivel superior (TLD)

Un domeniu de nivel superior (TLD sau Top-Level Domain), este cunoscut si sub numele de extensie de nume de domeniu. De ex. in cazul google.com, domeniul de nivel superior este .com. Concepute initial pentru scopuri specifice, au fost create sapte TLD-uri:

.com (prescurtare pentru comert sau comercial. Este cea mai populara extensie, fiind utilizate de majoritatea companiilor mari. In prezent, aceasta extensie are cele mai putine nume de domenii disponibile)

.net (a doua cea mai populara extensie, utilizata in general de furnizorii de retele)

.org (nume de domeniu pentru organizatii)

.edu (extensia de domeniu utilizata de institutele de invatamant si universitati)

.gov (nume de domeniu pentru agentii guvernamentale, agenti sau oficiali)

.mil (domeniul militar american)

.int (domeniu pentru organizatii internationale)

Desi unele dintre aceste TLD-uri si-au mentinut functia rigida, altele, cum ar fi .org, .com, sau .net, au devenit utilizate pe scara larga. Aceste extensii au deschis o gama larga de combinatii posibile pentru un nume de domeniu, deoarece puteti inregistra atat business.com, cat si business.org.

Alegerea unui nume de domeniu original

Inainte de a incepe sa va ganditi cat costa un nume de domeniu, trebuie sa urmati mai intai cativa pasi. Alegerea numelui de domeniu perfect ar trebui sa fie primul pas pe care il faceti atunci cand vine vorba de planificarea unei afaceri online de succes.

Acest nume va functiona drept identitate online a companiei dvs. Un nume adecvat va actiona ca o oglinda a marcii dvs. Va spune cine sunteti in calitate de companie si va indica produsul sau serviciul pe care il oferiti clientilor.

Datorita sistemului de inregistrare a numelor de domenii, nu exista doua nume de domenii identice. Alegerea numelui de domeniu potrivit – un nume original si usor de retinut – este vitala.

La fel ca deschiderea unui magazin fizic cu produse, alegerea unui nume de domeniu este un proces care ar trebui tratat cu cea mai mare grija. Investiti timp pentru a obtine numele de domeniu perfect.

Desi exista o varietate de metode pentru alegerea unui nume de domeniu creativ, ca regula generala, exista doua directii pe care veti dori sa le luati in considerare:

· nume de domenii bogate in cuvinte cheie

Acestea sunt domenii care pun accent pe cuvinte cheie sau fraze SEO utilizate pentru a descrie produsul sau serviciul prestat de o companie. Folosirea acestei strategii consta in general in crearea unor liste de cuvinte cheie sau fraze care actioneaza ca descriptori ai companiei sau a ceea ce vindeti.

Acesti descriptori nu trebuie doar sa reflecte ceea ce oferiti, ci sa va distinga de concurentii dvs. Fiti atenti si la aspectele SEO. Incercati sa folositi cuvinte sau fraze pe care oamenii le cauta pentru a gasi produsul dvs. Sau ceva similar pe care cineva ar putea sa il introduca in mod organic in motorul de cautare.

Utilizati instrumente precum Google Analytics sau Keyword Planner pentru a afla dupa ce cuvinte de cautare ajung vizitatorii la dvs. pe website.

· nume de domenii axate pe numele de marca

Numele de domenii axate pe marca sunt deseori destinate companiilor care au deja stabilit un nume de marca pe piata. Clientii cunosc aceste marci, stiu ce vand si isi pot aminti frazele cheie sau sloganurile acestora.

Exemple de nume de domenii centrate pe numele de marca includ Facebook.com, Adidas.com, si alte nume mari. Ca sa exemplificam, pentru o companie ca Staples, achizitionarea unui nume de domeniu precum “Thatwaseasy.com” are sens, intrucat este sloganul acesteia.

In timp ce numele de domenii axate pe marci sunt ideale pentru brandurile consacrate, este important sa ne amintim ca fiecare dintre aceste companii a inceput la un moment de jos.

Daca gasiti un nume de domeniu original, centrat pe marca si doriti ca un client sa-si aminteasca marca dvs., atunci aceasta este cu siguranta o optiune. Dar asigurati-va ca alegeti un nume care este unic si care reflecta afacerea marcii dvs.

Sfaturi pentru un nume de domeniu creativ

Cand faceti un brainstorming legat de un nume de domeniu original, trebuie sa faceti cativa pasi pentru a simplifica procesul:

Sesiunea de brainstorming – Majoritatea companiilor nu sunt conduse de o singura persoana. Daca aveti o echipa de oameni, adunati-i si gasiti impreuna idei si cuvinte cheie.

Daca sunteti unicul proprietar al afacerii, cereti ajutorul familiei sau prietenilor. Ati petrecut suficient timp discutand cu ei despre afacerea dvs. pentru a avea o idee despre care sunt obiectivele si misiunea dvs.

Faceti o lista cu numele de domenii ale concurentilor dvs. sau ale companiilor similare din spatiul dvs. Cantariti avantajele si dezavantajele fiecarui nume si discutati cat de eficiente sunt fiecare in comunicarea produsului sau serviciului dvs.

→Fiti indraznet

Nu fiti timid cu orice idee aveti, chiar daca este usor relevanta pentru afacerea dvs. Daca eliminati ideile imediat, echipa dvs. ar putea pierde o mare oportunitate, doar de teama respingerii.

→Compilati cuvinte cheie

Creati o lista cu toate cuvintele cheie care sunt legate de produsul sau serviciul dvs. Scrieti cele mai frecvente cuvinte asociate cu marca dvs. Daca doriti ca clientul dvs. sa va cunoasca pentru o caracteristica sau un cuvant cheie, subliniati acest lucru si jucati-va cu posibile combinatii.

→Utilizati un dictionar

Utilizati un dictionar pentru a gasi sinonime sau chiar versiuni mai exacte ale cuvantului pe care doriti sa il utilizati.

→Amalgamari

Destul de des, unul dintre aceste cuvinte cheie va fi deja luat, dar daca puteti crea o fuziune de doua cuvinte, este posibil sa aveti sanse mai mari de a gasi un nume de domeniu disponibil. Combinarea inteligenta a doua cuvinte cheie ii poate ajuta pe clienti sa inteleaga intuitiv care este produsul dvs.

→Luati in considerare locatia dvs. sau valorile companiei

Numele de domeniu nu necesita in mod necesar includerea numelui dvs. de marca. Luati in considerare locatia companiei dvs. sau alte aspecte ale companiei dvs. care va diferentiaza de concurenti.

→Greseli de ortografie

Adesea, cuvantul ideal va fi deja luat. Cu toate acestea, greselile de ortografie (intentionate) sau eliminarea vocalelor din cuvant ar putea deschide noi cai si ar putea crea o versiune mai curata a numelui de domeniu. Astfel de nume sunt adesea mai usor de tastat si mai usor de retinut datorita aspectului lor unic.

→Usor de retinut si de scris

S-ar putea sa gasiti un nume grozav, unul care credeti ca defineste perfect cine sunteti si ce vindeti. Insa daca nu este memorabil (usor de tinut minte) sau este greu de tastat in bara de cautare, veti pierde potentiali clienti. In mod ideal, doriti un nume care sa se rosteasca firesc si sa fie greu de uitat.

Uitati de .com

De-a lungul timpului, cele sapte TLD-uri originale au limitat numarul de nume de domenii care ar putea fi create. Pentru a remedia problema, s-au adaugat sute de extensii noi de domeniu, numite domenii noi de nivel superior (nTLD). Acest lucru a largit numarul de nume disponibile si a oferit companiilor o oportunitate de a-si folosi creativitatea.

Desi exista unii care sustin ca merita sa platiti mai multi bani pentru o adresa .com sau pentru a achizitiona un domeniu expirat, nu este cazul tuturor. In ultimii ani, noile TLD-uri au crescut in popularitate si multe site-uri web au incorporat in mod inteligent aceste extensii intr-un mod creativ.

Gasiti un nume de domeniu inspirat

Crearea unui nume de domeniu usor de tinut minte, atragator, si disponibil, in limita bugetului dvs. nu este o munca usoara. Cu toate acestea, este o componenta critica a afacerii dvs. online. Prin urmare, este crucial sa va alocati timpul si efortul necesar pentru a gasi numele de domeniu potrivit. Procedand astfel, veti explora noi cai care va pot conduce la un nume de domeniu care sa va puna in lumina marca.

Numele dvs. de domeniu poate fi considerat prima impresie pe Internet. Si, pentru ca prima impresie conteaza, doriti ca prima intalnire a cuiva cu website-ul dvs. sa fie perfecta. Acordati timpul si efortul necesar in alegerea numelui de domeniu – este important!