Confruntare cu nou promovată în etapa 12

• CS Dacia Mioveni – CS Minaur Baia Mare •

Azi și mâine sunt programate meciurile etapei 12 din Liga Florilor, partide care se vor desfășura în Sala „Traian” din Râmnicu Vâlcea. CS Minaur Baia Mare va juca în această etapă împotriva promovatei CS Dacia Mioveni, confruntarea dintre cele două urmând să aibă loc azi, 9 martie, de la ora 15.45.

Ocupanta locului secund în Liga Florilor nu are decât o singură variantă, cea a obținerii punctelor puse în joc, fapt care ar permite consolidarea actualei poziții. CS Mioveni, grupare pregătită de băimăreanul Gică Covaciu, are la activ doar trei victorii, cu cele 9 puncte obținute clasându-se pe poziția 12. În lotul adversarei de azi se află și două foste jucătoare ce au evoluat sub culorile clubului băimărean, Cynthia Tomescu și Andreea Lipară.

Costică Buceschi nu va conta la această confruntare pe aportul a trei jucătoare, toate cu probleme medicale, Mikaela Massing, Angela Cioca și Ana Maria Tănasie.

În altă ordine de idei, CS Minaur are convocate șapte componente la loturile naționale, în perioada următoare fiind stabilite atât jocuri oficiale, cât și amicale. Cristina Laslo, Andreea Popa și Anca Polocoșer sunt convocate la naționala României, Jelena Lavko și Jovana Kovacevic la cea a Serbiei, Linn Blohm va merge la reprezentativa Suediei, iar Larissa Araujo va merge naționala Braziliei.

Programul etapei 12 (Sala „Traian” Râmnicu Vâlcea)

• Marți, 9 martie: CSU Cluj-Napoca – CSM București (ora 13.00); CS Dacia Mioveni – CS Minaur Baia Mare (ora 15.45); CS Activ Prahova Ploiești – CS Rapid București (ora 18.30) • Miercuri, 10 martie: SCM Gloria Buzău – CSM Slatina (ora 10.30); CSM Galați – HC Zalău (ora 13.15); SCM Craiova – HC Dunărea Brăila (ora 16.00, TVR 2); SCM Râmnicu Vâlcea – CS Măgura Cisnădie (ora 18.30, TVR 1); CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud stă.