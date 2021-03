În Târgu Lăpuș, mai vin utilitare din donații

La nivel de Maramureș, orașul Târgu Lăpuș este probabil cel mai câștigat în materie de donații. N-a refuzat nimic, fie ele venite de la fundații, fie de la Armata Română.

Cu decenii în urmă, în timp ce alții strâmbau din nas, orașul primea cu brațele deschise pe olandezii Oderwater ce construiau toalete la școlile sătești.

De atunci încoace, autoritatea locală s-a dotat cu autoutilitare, plus diverse dotări spitalicești, etc. Zilele trecute, primarul Leșe era plecat să aducă încă trei camioane militare de la Vaslui, pentru lucrări la drumuri, pentru cărat de piatră, etc.

Cu o lună înainte, primeau din Austria o mașină 4×4 pentru intervenții ISU în zone izolate. Între timp, se pregătesc aici și achizițiile pentru investiții pregătite să înceapă din primăvară, de la grădinița din Răzoare la teren de fotbal în Rogoz sau la bazinul de înot mult așteptat, spune viceprimarul Vasile Kraus.